L’ art contemporain ivoirien s’installe a Paris en juin au 24 Beaubourg

Depuis le premier festival mondial des « Art Nègres » organisé par Léopold Sédar Senghor en 1966, (à Dakar), la reconnaissance ainsi que la valorisation du patrimoine artistique du peuple africain, n’a cessé de grandir à l’international.

L'art contemporain ivoirien bientôt à Paris

C’est dans cet esprit qu’est porté le projet de l’exposition «IDENTITES CONTEMPORAINES DE LA COTE D’IVOIRE».

«IDENTITES CONTEMPORAINES DE LA COTE D’IVOIRE», c’est le fil rouge de l’exposition d’art contemporain, prévue à Paris en juin 2022, en partenariat avec le 24 Beaubourg et SEM Maurice Bandaman, Ambassadeur de Côte d’Ivoire en France pour mettre en valeur les artistes ivoiriens.

Sept artistes pour représenter l’art Ivoirien en France

«IDENTITES CONTEMPORAINES DE LA COTE D’IVOIRE», ce sont sept artistes sélectionnés pour leur créativité, qui seront exposés pour mettre en lumière l’art contemporain ivoirien en France.

Il s’agit de :

ABOUDIA, artiste peintre, aujourd’hui, une des grandes fiertés de l’Art contemporain ivoirien et africain. Ses œuvres s’arrachent à prix d’or aux enchères. Ses représentations mobilisent somme de sculptures, statues et masques africains, le plus souvent, sous forme de collage de pages de magazines et de catalogues. Des tracés à la craie pastel cernent ou contournent des portraits mi- humains, mi-sculpturaux qui donnent davantage de force de caractère à ses créations.

Jacobleu, artiste pluridisciplinaire (peintre, photographe, écrivain), il participe, depuis une vingtaine d’années, à des expositions et rencontres professionnelles au Canada, en Grèce, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, au Maroc, en Tunisie, au Nigeria, au Ghana, au Sénégal et bien évidemment en Côte d’Ivoire. Les œuvres de Jacobleu témoignent de toute cette « vie » sociétale et des réalités culturelles ou anthropologiques qui s’attachent autour du masque, des esprits, de rites initiatiques, de musiques, de danses et de moments de partage d’énergie collective dans un environnement festif.

Obou, peintre, il retranscrit des scènes de vie notamment des moments de confinement, les inondations, tout ce qui touche à la condition humaine dont il peut être témoin. Précurseur du « Braid art », aujourd’hui, son travail s’oriente davantage vers la mise en scène de personnages masqués, principalement les masques Dan.

Alberto, artiste plasticien ivoirien, il s’inspire de la culture urbaine de la ville d’Abidjan ainsi que des influences acquises au cours de ses voyages et formations pour créer des personnages parmi lesquels s’entremêlent tracés précis et couleurs vives. Son style est souvent comparé à celui de Keith Haring. Le street art et le pop art, associés aux motifs et masques traditionnels ivoiriens, donnent une touche singulière à sa palette.

Jean Servais Somian, artiste ébéniste, Son design contemporain porte en lui une part d’ancestralité. Produites en très petites séries et dotées d’une forte personnalité, les pièces de Jean Servais Somian sont parfois à la limite de la sculpture. Pourtant elles n’en demeurent pas moins fonctionnelles et utilitaires. Son travail a fait l’objet de nombreuses expositions en Afrique, en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine.

David-Josué, artiste multimédia Influencé par la culture africaine, il utilise des techniques de manipulation de photos, de composition et de matte-painting pour créer de superbes images qui racontent des histoires. Il s’agit principalement de revisiter à travers ses représentations, les histoires, mythologies, allégories, légendes et contes populaires avec pour ambition de les “africaniser”.

Sous le haut Patronage de Son Excellence Monsieur Maurice Bandaman

Pour donner plus d’envergure à cette opération de mise lumière des artistes ivoiriens en France, il était important pour la Fondation, à l’origine de ce projet, d’obtenir l’appui institutionnel et le parrainage du digne représentant diplomatique de la Côte D’ivoire, Son Excellence Monsieur Maurice Bandaman. Une rencontre a donc été organisée en janvier à Paris avec Monsieur l’Ambassadeur.

Ancien Ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d’Ivoire, Son Excellence Monsieur Maurice Bandaman a témoigné son intérêt pour le projet et donné son accord en précisant : « je suis ravi de vous apporter mon soutien pour cet événement qui va mettre en valeur de très talentueux artistes et montrer la richesse de l’Art contemporain ivoirien ». Et Mme Mijo Roussel, fondatrice du 24Beaubourg de rajouter : "L'originalité des artistes sélectionnés et la qualité de leur travail m'ont convaincu très rapidement du bien-fondé de cette collaboration. Et c'est un plaisir pour moi d'accueillir cette exposition qui est une grande exclusivité dans nos locaux."

Une conférence de presse est prévue à l’Ambassade de Côte d’Ivoire à Paris, le jeudi 7 avril 2022, à 16h, une seconde sera organisée en Côte d’Ivoire.

Le Vernissage de l’exposition «IDENTITES CONTEMPORAINES DE LA COTE D’IVOIRE» est prévu le Mercredi 8 juin 2022 de 18h à 21h, au 24 Beaubourg, 75003 Paris (France).

L’artiste visuel et opérateur culturel ivoirien, Jacobleu, assure le Commissariat général de l’Exposition.

Sa thématique principale est la condition humaine.

Ainsi, avec cette première opération internationale, la Fondation Bénédicte Janine Kacou Diagou offre l’opportunité aux professionnels et amateurs d’art d’apprécier le talent de sept artistes ivoiriens de haut niveau, représentatifs de la création contemporaine africaine actuelle. Ce sont : Aboudia (peinture), Jacobleu (peinture), Obou (peinture), Alberto (peinture), Lafalaise Dion (Design mode), Jean Servais Somian (Design mobilier) et David-Josué (Art numérique).

L'objectif principal de cet événement est d’élargir les possibilités de promotion des artistes ivoiriens afin qu’ils deviennent des références au même titre que Basquiat, Damien Hirst, Jeff Koons, Prince Richard, Andy Warhol, Zeng Fanzhi ou César.

Par Ambre Delcroix, Photo CR fondation BJKD