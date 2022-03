Basket-ball: L'Américaine Brittney Griner arrêtée en Russie

Brittney Griner, basketteuse américaine, a été arrêtée à l’aéroport de Moscou avec de l’huile de cannabis dans un contexte tendu entre la Russie et les occidentaux depuis l’invasion en Ukraine.

Russie: la star Brittney Griner du Phoenix Mercury se retrouve dans une position compliquée

Alors que la tension est maximale entre la Russie et les États-Unis après l’invasion de l’Ukraine, la fédération américaine de basket-ball s’est dite préoccupée par les informations en provenance de Moscou quant à Brittney Griner. Même inquiétude pour sa franchise WNBA qui s’est fendue d’un communiqué :

« Nous sommes attentifs et suivons de près la situation avec Brittney Griner en Russie. Nous restons en contact permanent avec sa famille, son agent, la WNBA et la NBA. Nous apprécions et soutenons Brittney et, en ce moment, notre principale préoccupation est sa sécurité, sa santé physique et mentale et son retour chez elle en toute sécurité. »

Son club des Phoenix Mercury et le syndicat des joueuses professionnelles américaines, la WNBPA, ont aussi indiqué être « informés » de la situation de Brittney Griner. C’est en février que l’inspection de son bagage à main à l’arrivée en Russie d’un vol en provenance de New York aurait permis de « confirmer la présence de vapoteuses (et) d’un liquide présentant une odeur particulière » d’huile de cannabis (huile de haschich), a indiqué samedi le service fédéral des douanes de Russie dans un communiqué.

Selon le New York Times, la joueuse d’Ekaterinbourg, qui a gagné l’Euroleague à quatre reprises avec cette formation, a été arrêtée en février à la douane de l’aéroport de Moscou, en possession d’huile de cannabis dans ses bagages, alors qu’elle revenait de New York. Le service des douanes précise que c’est un chien qui a découvert cette substance interdite dans les cartouches pour sa cigarette électronique.

Alors qu’elle a été placée en garde à vue par la douane, une enquête pénale a été ouverte dans la foulée, et Brittney Griner risque désormais jusqu’à 10 ans de prison pour « transport de drogue ». Selon la WNBA, toutes les autres joueuses de son championnat, qui évoluaient en Ukraine et en Russie, sont désormais rentrées aux Etats-Unis.

