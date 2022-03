Des confidences sur Ozoua, "l'attrapeuse" de sac d'Emma Lohoues

Invitée, vendredi à l'émission Life week-end sur Life Tv, la comédienne Lea Dubois est revenue sur la maladie qui la ronge depuis plusieurs années maintenant. Elle s'est également prononcée sur la complicité qui lie sa fille Ozoua à Emma Lohoues.

Lea Dubois: '' Je n'ai aucun ressenti quand les gens traitent ma fille Ozoua d'attrapeuse de Sac''

Léa Dubois, actrice comédienne ivoirienne révélée au grand public grâce à la série ''Qui fait ça'', a passé plusieurs mois en Europe, pour se faire soigner d'un cancer de sein. Invitée, vendredi à l'émission Life week-end diffusée sur la chaîne Life Tv, elle est revenue sur cette maladie contractée depuis 2013.

" Un soir, je me suis palpée pendant que j'étais en train de concocter un scénario, c'était comme si une force a pris ma main pour me déposer sur mon sein gauche, j'ai senti un truc et j'ai appelé une amie médecin(...) J'ai tout de suite su que c'était le cancer, c'est comme cela que j'ai eu mon premier cancer en 2013 (...) Malheureusement en 2018, dans mes contrôles, mon sein droit a contracté le cancer, c'est très avancée. Aujourd'hui je continue toujours le traitement mais ça va très bien car ça s'est stabilisé", a expliqué Lea Dubois.

Par ailleurs, la comédienne ivoirienne s'est prononcée sur la belle amitié qui lie sa fille Ozoua à l'influenceuse ivoirienne, Emma Lohoues. "Je suis fière de ma fille qui a fait des études en droit mais elle n'a pas voulu continuer. Je n'ai aucun ressenti quand les gens traitent ma fille d'attrapeuse de Sac. J'ai élevé mes enfants dans la liberté, elles ont le libre choix de faire ce qu'elles ont envie de faire mais dans le respect (...) Que les gens l'insultent ou pas, moi je n'ai pas de souci avec. C'est son choix. Peut-être que c'est moi-même qui l'ai envoyée d'attraper le sac parce que j'ai créé une école où on attrape les sacs (rires). Tout le monde rêve d'attraper ce sac. Venez attraper ce sac aussi. Aujourd'hui elle a sa voiture, c'est une femme d'affaires, elle voyage. Je suis fière d'elle parce qu'elle est avec quelqu'un qui l'aide, qui est une mère et une grande sœur pour elle c'est-à-dire Emma Lohoues. Je n'ai aucun problème avec ça", a confié Lea Dubois.