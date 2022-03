Effondrement d’immeuble à Angré : Bruno Koné tire les choses au clair

Bruno Koné n’a pas mis de temps pour réagir à l’effondrement d’un immeuble R +4 à Cocody Angré. Le ministre de la Construction, de l’Urbanisme et du Logement a situé les responsabilités après le drame.

Bruno Koné se prononce après l’effondrement d’un immeuble à Angré

Un immeuble s’est écroulé dans la nuit du dimanche 6 mars 2022 dans la commune de Cocody, précisément à Angré. Le bilan provisoire établi par le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM) indiquait trente-quatre victimes, dont quatre décès. Les recherches étaient encore en cours.

Peu après ce drame, Bruno Koné a réagi dans la journée du lundi 7 mars. Dans la nuit d’hier, nous avons malheureusement connu un nouvel effondrement d’immeuble. J’adresse mes condoléances à toutes les personnes qui ont perdu un proche ds cet accident ainsi que mes encouragements et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. En la matière, il n’y a pas de fatalité ! Ces accidents sont évitables si tous les concernés sont plus CONSCIENTS de leur propre RESPONSABILITÉ. Le MCLU continuera à monter en puissance dans son ACTION de SENSIBILISATION, mais également de CONTRÔLE et de DÉMOLITION ds constructions à risque", a écrit le ministre de la Construction, de l’Urbanisme et du Logement sur son compte Twitter.

L’ancien porte-parole du gouvernement ivoirien rappelé aux premiers responsables des constructions, les maitres d’ouvrage que "le PERMIS DE CONSTRUIRE est OBLIGATOIRE pour toute construction en milieu urbain, de même que le recours à un ARCHITECTE, à un BUREAU DE CONTRÔLE ou à un INGÉNIEUR-CONSEIL pour la conception de l’ouvrage, le suivi et la supervision des travaux (au-delà de R+2).

"CONSTRUIRE est une AFFAIRE de PROFESSIONNELS. NE RISQUONS PAS NOS VIES et celle des autres pour quelques économies ou en rusant avec l’ETAT et nos LOIS. Soyons des CITOYENS RESPONSABLES !", a recommandé Bruno. Yasmina Ouégnin, député de Cocody, s’est rendue sur les lieux pour s’enquêter de la situation.