CAN 2023: Le Stade de la paix de Bouaké au cœur d'une vive polémique

Un an avant le début de la Can 2023 qui se disputera en Côte d'Ivoire, le stade de la Paix de Bouaké est au cœur d'une vive polémique qui alimente les réseaux sociaux depuis lundi.

Que se passe-t-il au Stade de la paix de Bouaké?

Le stade de la Paix de Bouaké est l'un des stades ivoiriens retenus par la Confédération africaine de football (CAF) pour abriter la Can 2023 qui se disputera en Côte d'Ivoire. Ce stade qui a connu des travaux de réhabilitation, se retrouve au cœur d'une vive polémique qui enflamme les réseaux sociaux. Tout est parti d'une publication du media sportif sportmania qui dénonçait la qualité des sièges dans les tribunes et sur les bancs de touche.

''Le banc de touche du stade de Bouaké. Les sièges suspendus des tribunes... Quelle médiocrité, quelle honte. Décidément les gens de l'Office National du Sports (ONS) ont décidé de couvrir notre pays de honte'', a-t-on pu lire. S'en est ensuite suivie une véritable grogne au point où l'Office national des Sports ( Ons), structure étatique chargée de la construction des infrastructures sportives, a réagi à travers un communiqué posté sur la toile.

''Des images d'abri joueurs provisoires du stade de Bouaké circulent sur les réseaux depuis quelques heures. L'office National des Sports rassure les Ivoiriennes et Ivoiriens qu'ils n'en est rien! Comme cela est indiqué, ce ne sont que des abris provisoires livrés avec le stade. Voici en exclusivité les futurs abris joueurs retenus pour le stade de Bouaké en cours de livraison et également pour l'ensemble de nos stades devant abriter la CAN 2023. L'ONS rassure sur la qualité et le raffinement de ces abris joueurs'', a démenti l'Ons.

Notons que le stade de la paix de Bouaké a été spécialement construit pour accueillir, avec le Stade Félix Houphouët-Boigny, les matchs de la Coupe d'Afrique des nations de 1984. Il avait initialement une capacité de 25 000 places. Après les travaux de réhabilitation en cours, ce stade sera le deuxième plus grand stade du pays avec le Félicia (40 000 places) et après le Stade olympique Ebimpé (60 000 places).