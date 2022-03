Le pétrole et le gaz russes interdits aux États-Unis par Joe Biden

Pour l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, le pétrole et le gaz russes viennent d'être interdits aux États-Unis par le Président Joe Biden.

Joe Biden refuse le pétrole et le gaz russes aux États-Unis

Les Occidentaux poursuivent leur guerre des sanctions avec l'interdiction d'importer le pétrole et le gaz russes aux États-Unis. Pour avoir attaqué militairement l'Ukraine, le pays de Vladimir Poutine fait face à une série de sanctions, même des plus farfelues.

Selon le président américain, les États-Unis agiront unilatéralement, car leurs alliés européens ne peuvent pas se joindre à la décision d'arrêter les importations d'énergie russe.

"Aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis ciblent la principale artère de l'économie russe", a déclaré le président Joe Biden avant d'ajouter : "Nous interdisons toutes les importations de pétrole et le gaz russes. Cela signifie que le pétrole russe ne sera plus accepté dans les ports américains et que le peuple américain portera un autre coup puissant à la machine de guerre de Poutine."

Le Président américain a signé un décret interdisant les importations d'énergies russes vers les États-Unis.

En vertu du décret exécutif, l'importation aux États-Unis des produits suivants originaires de la Fédération de Russie : pétrole brut ; pétrole; combustibles pétroliers, huiles et produits de leur distillation ; gaz naturel liquéfié ; charbon ; et les produits du charbon sont interdits.

Les États-Unis se tournent vers le Venezuela

Depuis la prise de cette décision, les États-Unis se sont tournés vers le Venezuela pour remplacer les énergies russes. Nicolàs Maduro, le président vénézuélien, a confié que sa rencontre avec les Américains, était "respectueuse, cordiale et diplomatique".

« Je réaffirme, comme je l'ai dit à la délégation, toute notre volonté, par la diplomatie, le respect, et le maximum de ce qu'il y a de mieux dans le monde, de pouvoir faire avancer un agenda qui permette le bien-être et la paix des peuples de notre hémisphère, de notre région », a déclaré le dirigeant sud-américain.