Manque d’eau à Dabakala : Le cri de cœur de Jean-Louis Billon

Jean-Louis Billon est très touché par la situation que vivent les populations du département de Dabakala. Dans une publication sur sa page Facebook, l’ancien ministre ivoirien du Commerce a poussé un véritable cri de cœur.

Jean-Louis Billon : "Nous avons interpellé les autorités compétentes"

Depuis plus de 5 ans, les populations du département de Dabakala traversent d’énormes difficultés, aussi bien d'ordre économique que social. Les défis qui attirent le plus notre attention, car faisant partie des commodités les plus primaires, sont la mauvaise qualité des routes et l’approvisionnement en eau potable.

À plusieurs reprises, nous avons interpellé les autorités compétentes sur la nécessité urgente d’adresser ces questions, avec l'espoir que des mesures soient enfin prises pour améliorer le niveau de vie de ces populations qui attendent leur part de développement. Malheureusement, malgré de multiples relances, aucun intérêt n'est porté à notre requête.

C’est le lieu pour nous d’inviter à nouveau les @Ministère de L’Hydraulique et @Ministère des Infrastructures à effectuer le déplacement sur le terrain afin de s'imprégner des tristes réalités que nous décrions et qui sont, hélas, vécues quotidiennement par les populations qui en souffrent.

La Côte d’Ivoire, avec son niveau de développement actuel, a toutes les capacités humaines et matérielles, mais surtout le devoir d'assurer le bien-être des populations rurales, particulièrement sur des questions aussi basiques et primordiales dans leur quotidien. Aucune localité de notre pays ne devrait manquer aujourd’hui d’eau potable. Cela doit devenir une priorité absolue de l’action publique. Et l’Etat en a les moyens.

De profondes réformes s'imposent pour assurer une plus grande équité dans le développement national et dans l'emploi de la ressource publique.

Jean-Louis Billon