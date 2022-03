Exclu des instances du RHDP, le PIT dénonce et interpelle Ouattara

Après le Mouvement des Forces d’Avenir (MFA ) de Yaya FOFANA, c'est désormais au tour du Parti ivoirien des Travailleurs (PIT ), de se plaindre d'avoir été exclu des instances dirigeantes du RHDP (Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix), parti dirigé par le Président Alassane Ouattara.

Le PIT dénonce son exclusion des instances dirigeantes du RHDP - Déclaration intégrale

Une réunion du Conseil Politique du Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) s’est tenue le Lundi 28 Février 2022. Cette rencontre avait à l’ordre du jour « La restructuration du RHDP ». La principale résolution a porté sur le renouvellement des instances dirigeantes et des membres des organes constitutifs.

A cette occasion, un Directoire de 40 membres et un Secrétariat Exécutif de 27 membres en lieu et place de la Direction Exécutive, ont été présentés. A l’analyse de ces décisions, les cadres du RHDP issus du PIT ont fait le constat suivant : Aucun cadre issu de la tendance PIT du RHDP ne figure parmi ceux désignés pour animer les organes ci-dessus cités.

Pour rappel, il convient de signaler que cette anomalie inexplicable et inacceptable avait déjà été dénoncée auparavant par les cadres issus du PIT, de concert avec ceux issus de trois (3) autres formations politiques membres constitutifs du RHDP à savoir, le MFA, L’UPCI et LIDER. Pour cette raison, des courriers avaient été adressés jadis au Président et au Directeur Exécutif du parti.

Un point de presse avait même été animé le 18 septembre 2021 par les premiers responsables des ces cadres RHDP issus des partis politiques cités ci-dessus. Il est donc difficile de comprendre que malgré ces interpellations, malgré les doléances formulées, les cadres RHDP issus de nos tendances soient écartés de la gestion du parti commun qu’est le RHDP.

Estime-t-on que même leurs premiers responsables sont incapables de jouer des rôles politiques à ce niveau ? Le même problème se retrouve dans les régions où les responsables locaux et les militants ne sont pas associés au fonctionnement du RHDP. Pour une meilleure lisibilité, il convient de faire remarquer que le RHDP ne s’est pas constitué sur des bases régionales.

Bien au contraire, le RHDP- parti unifié s’est construit à partir de la fusion de plusieurs formations politiques qui en constituent, de fait, des sensibilités. En conséquence, les organes constitutifs du parti devaient être légitimément animés par les cadres et les militants de tous les partis composants, sans exclusive.

Chaque courant, représentant les partis d’origine, devait être représenté de façon proportionnelle, dans les différentes instances dirigeantes, comme dans les démembrements régionaux, surtout dans cette phase transitoire. D’où vient-il donc que les cadres issus de nos formations politiques soient systématiquement écartés de ces nominations ?

Le PIT veut être associé aux affaires du RHDP

Ce développement est aussi valable pour la gouvernance du RHDP, en tant que parti au pouvoir, donc aux affaires. Il apparait fort légitime que les cadres issus de nos rangs, soient aussi associés aux affaires. C’est le moindre prix de notre appartenance au RHDP- parti unifié.

Eu égard à tout ce qui précède, les cadres du RHDP issus du PIT, réunis en Assemblée générale, ont réaffirmé leur appartenance à part entière au RHDP et leur total soutien à la politique de développement, de cohésion sociale et de paix de SEM Alassane Ouattara, Président de la République, Président du RHDP.

Ces cadres ont réaffirmé par ailleurs leurs légitimes préoccupations et ont vivement souhaité que le Président du parti leur accorde une meilleure attention à savoir :

-Leur prise en compte dans les structures institutionnelles dirigeantes du RHDP,

-L’association effective de leurs responsables locaux et de leurs militants au fonctionnement et à la vie du RHDP à l’échelle régionale, enfin,

-Leur prise en compte dans la gouvernance du RHDP.

Fait A Abidjan le 10 Mars 2022

Le Porte-parole Kouassi Kouadio Mermoz