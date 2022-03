Titrologie: Revue de la presse ivoirienne du vendredi 11mars 2022

La titrologie ou la revue de presse de ce vendredi 11 mars 2022 est légèrement dominée par la commémoration de l'an 1 du décès de l'ex-Premier ministre, Hamed Bakayoko.

Les hommages à feu Hamed Bakayoko au coeur de la titrologie de ce vendredi

Plusieurs quotidiens se sont intéressés aux hommages rendus à l'ex-Premier ministre Hamed Bakayoko décédé il y a un an. ''An 1 du décès d'Hamed Bakayoko, la nation a prié pour le repos de son âme '', lit-on à la une du quotidien Le Patriote quand Notre Voie barre à sa une ''décédé le 10 mars 2021, la nation se souvient d'Hamed Bakayoko'' .

Même son de cloche pour L'Expression qui affiche à sa Une ''1 an après sa disparition, la nation se souvient de Hamed Bakayoko". Soir Info, pour sa part, barre à sa page d'ouverture ''An a du décès de l'ex-Premier ministre, des révélations exclusives sur les derniers instants de Hamed Bakayoko à Abidjan, en France et Angleterre."

Plusieurs autres sujets ont également été abordée dans la titrologie de de ce vendredi. Le Temps a mis l'accent sur les activités du PPA-CI, le parti de Laurent Gbagbo. "Ligue des femmes et des jeunes, rencontre décisive entre Hubert Oulaye et les responsables de structures, hier. Ce qui a été décidé'', indique ledit journal quand Le Belier affiche à sa une .''Après le dialogue politique, la réforme de la CEI s'impose".

Générations Nouvelles informe que des militants grognent au RHDP. ''Ce qu'ils reprochent à Ouattara'', ajoute ledit journal, tandis que Le Jour Plus pointe à sa une '' Dans l'attente du nouveau gouvernement, le président de la République suspend tout '' . Quant au journal Supersport, il mentionne à sa une '' Après la suspension du processus électoral, les membres actifs plongés dans un profond dilemme, accepter ou boycotter l'AG ''