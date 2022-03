Abobo: Kandia salue un projet d'Assainissement de 155 milliards FCFA

Premier ministre, Patrick Achi a procédé au lancement du projet d’assaisonnement et de résilience urbaine (PARU) à Abobo le 10 mars dernier. Le coût global pour la réalisation de ces ouvrages de drainage se chiffre à 155 milliards de FCFA pour une durée de six ans.

Lancement d’ouvrages de drainage à Abobo, Kandia réconnaissante à Ouattara

Le premier adjoint au maire d’Abobo, Jeanne Peuhmond, a au nom du conseil municipal, exprimé sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour le lancement des travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales à Abobo.

Elle a exprimé cette reconnaissance jeudi 10 mars 2022, lors du lancement du projet d’assaisonnement et de résilience urbaine (PARU) à Abobo dans les environs du village d’Anoukoua-Kouté en présence du Premier ministre, Patrick Achi.

Mme Peuhmond a salué les efforts du chef du gouvernement en vue de l’exécution de ce projet dans cette commune pour changer davantage son visage.

Ces travaux lancés ce jour, consisteront à construire et à réhabiliter le réseau de drainage primaire et secondaire, associé à des travaux routiers d'environ 7 500 mètres linéaires. La réalisation de cette infrastructure vise à atténuer les risques d'inondation et d'améliorer la gestion des déchets solides.

D’un coût global de 155 milliards de FCFA pour une durée de six ans, ces ouvrages une fois réalisés, permettront de faire face aux inondations et d’améliorer la gestion des déchets solides.