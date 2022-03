Trace FM: Pris d'un long sommeil, Sidiki Diabaté manque son émission

Présent actuellement à Abidjan, le chanteur malien Sidiki Diabaté ne s’est pas présenté à deux émissions auxquelles il avait pourtant confirmé sa présence.

Sidiki Diabaté se moque-t-il des médias ivoiriens ?

Diarabi Nene Bena, c’est le titre de la nouvelle chanson de l’artiste malien Sidiki Diabaté dont le clip a été dévoilé il y a quelques jours. Une chanson dans laquelle le prince de la Kora affirme son amour pour une femme qui, dans le clip, est représentée par Carmen Sama, la veuve de Dj Arafat.

La publication du clip vidéo de la chanson avait suscité de nombreux commentaires sur la toile. Mais nos deux célébrités n’ont pas répondu aux nombreuses critiques à leur encontre. Certains internautes estiment même qu’il existe une relation amoureuse entre l’ami de feu Dj Arafat et sa veuve.

Présentement à Abidjan, Sidiki Diabaté était attendu, vendredi midi à l’émission ‘’C’est midi’’ sur la chaîne nationale ivoirienne RTI1. De nombreux spectateurs espéraient voir le chanteur malien, donner les raisons qui l’ont poussé à tripoter la femme de son défunt ami dans son clip.

Malheureusement, le prince de la Kora ne s'est pas présenté à l’émission. Il a même publié un message sur sa page Facebook pour présenter ses excuses.

‘’C'est avec regret et tristesse que je n'ai pas pu honorer ma présence sur le plateau de l'émission C'midi de ce vendredi à 12h à cause d'un embouteillage monstre sur le chemin menant à la RTI. Toutes mes excuses à la direction de la RTI 1, à l'animatrice de l'émission C'midi Caroline Dasylva et toute son équipe. Tous mes fans et tous les téléspectateurs pour le désagrément causé. Mille excuses à tous‘’, a écrit le chanteur malien.

Ce samedi matin, le chanteur malien était attendu à l’émission ‘’Accusé levez-vous‘’ diffusée sur Trace FM, mais il a de nouveau brillé par son absence.

‘’Attendu ce jour pour l’emission "Accusé levez-vous‘’, Sidiki Diabaté ne s’est pas présenté. Les informations venant de son staff nous font savoir qu’il dort et qu’ils ne peuvent pas le réveiller. Par conséquent, le procès du jour n’aura pas lieu‘’, a informé Euloge First, l’un des animateurs de l’émission.