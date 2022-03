Claudy Siar dans le viseur de Chris Yapi : Ce qui lui est reproché

Claudy Siar a-t-il eu tort de répondre à l’invitation de Dominique Ouattara pour prendre part au Gala Children of Africa ? En tout cas, l’animateur français a été l’objet de plusieurs critiques sur la toile à cause de présence auprès de la Première dame ivoirienne.

Gala Children of Africa : Chris Yapi critique sévèrement Claudy Siar

La 8e édition du gala Children of Africa eu lieu le vendredi 11 mars 2022 en présence de nombreuses stars qui ont répondu à l’appel de Dominique Ouattara. Plusieurs stars dont Claudy Siar ont effectué le déplacement à Abidjan, la capitale économique pour soutenir l’action de la fondation Children of Africa qui apporte son soutien aux enfants et aux femmes en difficultés.

La présence en Côte d’Ivoire de Claudy Siar dans le cadre du gala Children of Africa a fortement déplu à Chris Yapi. En effet, dans un tweet, le célèbre avatar a reproché à l’animateur de RFI (Radio France Internationale) d’avoir associé son image à l’événement organisé par Mme Ouattara depuis plusieurs années.

"Quel Africain se laissera encore abuser par les discours faussement enflammés de ⁦@Claudy_Siar⁩ sur la démocratie et le combat pour l’émancipation quand il va soutenir ce qu’il y a de pire dans nos tropiques ?", a critiqué Chris Yapi sur Twitter. "A-t-il déjà oublié que le régime de Ouattara a decapité et tué des centaines d’Ivoiriens pour un 3e mandat illégal ! C’est désespérant. Quand l’argent ensanglanté nous tient !", a-t-il ajouté.

Plusieurs internautes ont également exprimé leur indignation face au soutien de Claudy Siar à Dominique Ouattara. D’autres n’ont pas hésité à traiter le producteur de Couleurs Tropicales de "panafricain de salon".

Selon Nadine Sangaré, directrice Côte de la fondation Children of Africa, "Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa, a été sollicitée par la ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant et certaines ONG qui luttent contre les violences basées sur le genre afin d’apporter son appui et son soutien pour la prise en charge des femmes victimes de violences. Sensible à cette cause, elle a décidé à travers sa fondation de construire un centre d’accueil pour les femmes".