Divorcé, Drogba ne cache plus sa relation avec Gabrielle Lemaire

Pour leur “coming out” à Abidjan, en galante compagnie, Didier Drogba et sa compagne Gabriella Lemaire ont fait une apparition sensationnelle, vendredi, à l’occasion d’un majestueux gala organisé par la Fondation Children Of Africa.

En couple depuis un an, la superstar Didier Drogba et Gabrielle Lemaire s’affichent en public

L’Ivoirien Didier Drogba et la ravissante Gabrielle Lemaire, ne veulent plus rien cacher, le candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF) et sa femme ont brillé, vendredi soir au gala de la Fondation Children Of Africa à Abidjan.

De nouveau amoureux après son divorce avec Lalla Diakité, l’ex-international Didier Drogba a trouvé une énième fois l'âme sœur. Une vie de couple que Didier entend désormais assumer pleinement en public. Pour l’exprimer, l’ex-capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire est apparue, vendredi, bien détendu aux côtés de sa nouvelle compagne au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan qui abritait le somptueux 8ème dîner de gala de la Fondation Children Of Africa de l’épouse du président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire.

Didier Drogba et Gabrielle Lemaire ont fait monter la température au printemps 2021 au Théâtre du Châtelet de Paris, à la cérémonie du Ballon d’Or. Les deux tourtereaux ne sont pas passés inaperçus au milieu des stars et icônes telles que Adriana Karembeu, Mc Solaar, l’acteur américain Gary Dourdan, l’Ivoirien Isaac de Bankolé ou encore le célèbre animateur de l’émission : « Couleurs Tropicales » de radio du Monde, Claudy Siar. Ou encore l’artiste malien Sidiki Diabaté, le Congolais Fally Ipupa, Dr Love Singuila et bien d'autres célébrités bien décidées à redoubler d'effort et de créativité pour se démarquer dans leurs tenues.

« Africa is the future », le thème prometteur de cette édition, a incité nos deux amoureux à sortir le grand jeu vestimentaire. Chemise blanche sur un costume sombre assorti d’un noeud papillon noir, Drogba était tout petillant aux bras d’une Gabrielle Lemaire moulée dans une rose beige longue fendue devant et qui laissait apparaitre ses longues jambes envoûtantes.

Didier Drogba et Gabrielle Lemaire ont fait une apparition discrète, mai 2021, en participant à la levée de corps du défunt Premier ministre de Côte d’Ivoire, Hamed Bakayoko, à Ivosep de Treichville au Sud d’Abidjan. Ensemble, ils se sont présentés ensuite au domicile du regretté Hambak.

Organisé pour collecter des fonds pour cette fondation basée à Abidjan, le gala de la Fondation Children Of Africa qui permettra de récolter des fonds (environ 4 milliards de francs cfa), est toujours commenté pour son tapis rouge exubérant.

Le fonds récolté pour cette édition 2022 du gala de la Fondation Children Of Africa, permettra notamment la reconstruction de la Case des Enfants; mais aussi d’un centre d’accueil pour les femmes victimes de violence basées sur le genre.