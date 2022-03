Yasmina Ouégnin se dresse contre "l'amateurisme politique"

Yasmina Ouégnin est descendue dans l'arène le samedi 12 mars 2022. La députée de Cocody a effectué une mission à Didiévi au nom de Maurice Kakou Guikahué, le secrétaire exécutif en chef du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire). La fille de Georges Ouégnin, l'ancien protocole de feu Félix Houphouët-Boigny, a livré un message aux "vrais enfants" du premier président de la République de Côte d'Ivoire.

PDCI : Yasmina Ouégnin sonne la mobilisation à Didiévi

Maurice Kakou Guikahué a dépêché Yasmina Ouégnin à Didiévi le samedi 12 mars 2022. Face aux militants PDCI de ladite localité, la députée de Cocody a sonné la mobilisation. "Levez-vous, fiers et déterminés et sûrs de vos forces, en sachant que, comme vous, partout en Côte d'Ivoire, les enfants d'Houphouët-Boigny, les vrais, sont en ordre de bataille pour ne plus laisser la place à l'amateurisme politique, à la division, au mensonge et à la démagogie", a dit la parlementaire dont les propos sont repris par Le Nouveau Réveil.

Au cours de son adresse aux partisans d'Henri Konan Bédié, Yasmina Ouégnin les a exhortés à aller dans les campements et les hameaux afin de convaincre leurs parents sur la nécessité de se faire établir leur carte d'identité et leurs pièces administratives. "Faites-leur bien comprendre que sans ces documents, il est difficile d'exprimer son choix politique dans les urnes", a-t-elle recommandé.

Poursuivant, la fille de Georges Ouégnin a dressé un sombre de la société ivoirienne où règnent l'arrogance et le mépris. L'émissaire de Maurice Kakou Guikahué a demandé aux militants du PDCI de donner en échange la modestie, la simplicité, l'écoute, le compromis et la détermination à vivre dans un pays en paix.

Le parti d'Henri Konan Bédié se prépare à organiser son 13e congrès. Pour cette occasion, le président du plus vieux parti politique ivoirien sera célébré par ses militants.