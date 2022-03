FENACMIS 2022 : Les représentants de l’Agnéby-Tiassa sont connus

La finale régionale du Festival des arts et de la culture en milieu scolaire(FENACMIS) dans l’Agnéby-Tiassa, a tenu toute ses promesses, le mercredi 16 mars 2022, au collège Eyémon d’Agboville.

Agboville: Ce qui s'est passé lors de la finale régionale du FENACMIS

La 11e édition du FENACMIS placée sous le thème " Contribution des arts et de la culture à la responsabilisation des acteurs pour une école de qualité" a regroupé 35 troupes issues de 11 établissements scolaires publics et privés du primaire et du secondaire. « On apprend beaucoup en participant au FENACMIS, notamment : la maitrise de soi et le parler en public. On n’a pas besoin de prendre des stupéfiants avant de parler devant ses amis. C’est pourquoi, je vous engage chers enfants, chers élèves, à tourner le dos à la consommation de la drogue. Ensemble disons non à la drogue à l’école », a lancé la marraine de la cérémonie, Gnaly Patricia, 5e adjoint au maire d’Agboville, en présence du sous-préfet central de la ville, Séraphine Djê Adjo, et de Douagui Victor, secrétaire général 1 de la direction régionale de l’Éducation nationale(DREN).

Les festivaliers venus d’Agboville, Tiassalé, Sikensi et de Taabo, ont rivalisé d’ardeur pendant plusieurs heures dans plusieurs disciplines artistiques et littéraires. L’académie Kanien d’Agboville en cuisine ; en peinture le collège Eden d’Agboville ; le collège M’Bouafoué d’Agboville en théâtre-grand journal ; tandis que, l’EPP Gantois 2 d’Agboville et le lycée moderne 3 d’Agboville, se sont qualifiés en poésie. Au niveau de la danse, nous avons le groupe scolaire Barrage de Taabo et l’académie Kanien d’Agboville. Quant au cinéma, Sikensi s’est arrogé les 2 premières places avec L’EPP Brafouéby et le lycée municipal. Ce sont les représentants de l’Agnéby-Tiassa pour les sélections nationales ou phases de zones qui se tiendront du 26 avril au 03 mai 2022, avant l’apothéose à Gagnoa, où le lancement a lieu le 2 décembre 2021.

Anciennement connu sous la dénomination de "Festival national du Théâtre scolaire", le FENACMIS a débuté en 2012 à Yamoussoukro et prend aujourd’hui en compte une dizaine de disciplines dont le théâtre, le grand journal, la cuisine, la peinture, la poésie, le chant-chorale, le tissage, la danse et le cinéma. Écoliers, élèves et élèves-maitres des CAFOP de 36 directions régionales et départementales de l’Éducation nationale au total, prennent part aux compétitions dont les phases finales nationales sont prévues du 11 au 16 juillet 2022 à Gagnoa.

Tizié TO Bi



Correspondant régional