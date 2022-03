Affaires maritimes: Grosse colère après la nomination de ‘’Maréchal KB’’

La nomination à la tête de la direction générale des Affaires maritimes de Côte d’Ivoire, du colonel Kakou Brou dit KB, n’est pas du goût de bon nombre de militants du RHDP (parti au pouvoir).

Décrié au RHDP, ce qui est reproché au colonel Kakou Brou dit KB, nouveau DG des Affaires maritimes

Le colonel Kakou Brou dit KB, nommé, le 09 mars 2022, tout nouveau directeur général des affaires maritimes et portuaires (Dgamp), en remplacement de Julien Yao Kouassi, pourrait avoir le sommeil troublé durant le temps de son exercice. La nomination du ‘’maréchal KB’’, pour ses anciennes fonctions au sein de la toute puissante Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI), passe mal auprès des militants du RHDP. Ses détracteurs l’accusent d’avoir joué un rôle néfaste aux côtés de l’ancien chef d’Etat Laurent Gbagbo lors de la crise post-électorale de 2010 - 2011.

« Au nom de l'unicité de l'armée et de la réconciliation, pourquoi M. Laurent GBAGBO n'avait pas confié le bataillon blindé au Col Zakaria KONÉ à l'époque ? Ou bien le Col Zakaria KONÉ n'était pas apte à gérer cette troupe? Même si M. Laurent GBAGBO avait cette volonté, ses partisans ne l'accepteraient jamais. Prenons simplement le cas de M. Guillaume SORO nommé Ministre de la Communication suite à l'accord de Linass-Marcousis par M. Laurent GBAGBO, il a échappé de justesse à un lynchage à la RTI par les participants de M. Laurent GBAGBO dont les KB. En ma qualité de Secrétaire Adjoint de section du District de Cocody Centre d’alors, section qui couvrit la Cité des cité des Arts jusqu'à Cocody Village, en passant par la Sogefia, Mermoz, Château, Danga, Cocody Ambassade où résidait le Président Alassane OUATTARA. Que de misères nous n’avions pas subies. Même notre Président RDR, Alassane OUATTARA lui-même n'a pas échappé à la furie des KB. Sa résidence et celles de ces collaborateurs à l'époque ont été pillées et incendiées et le siège de notre Parti RDR saccagé et incendié. Ces expéditions punitives étaient dirigées par les KB appuyés par le CECOS…Ça il ne peut pas lui-même le nier. Malgré tout ça, KB a bénéficié de notre gentillesse, de la largesse du Président Alassane OUATTARA en l'intégrant dans sa fonction administrative et en lui versant tous ses arriérés de salaire quoi qu'il n'avait pas servi l'État environ 10 ans », s’indigne Sinaly Dosso.

Pour ce militant du RDR devenu aujourd’hui RHDP, la nomination du colonel Kakou Brou cette fois en qualité de directeur général des Affaires maritimes, est une offense à l’endroit de tous les militants de l'ex parti républicain, qui se seraient battus pour l’accession au pouvoir du président Ouattara. «Cette nomination ne passera pas. En tout cas, on parlera au Président Alassane OUATTARA. On ne va pas donner nos armes à un ennemi devenu un ami circonstanciel contre son gré, pour assurer notre sécurité. Même la confiance à elle-même ses limites en politique », a-t-il prévenu.

Député d'Ayamé sous-préfecture et des sous-préfectures de Bianouan et Yaou, Kakou Brou avait déjà été nommé, le lundi 28 février 2022, en qualité de secrétaire national adjoint chargé des syndicats et organisations socioprofessionnelles dans le bureau exécutif du directoire du RHDP. Une nomination politique que le concerné a vivement saluée depuis la France où il se trouvait. « Cette nomination est (…) le fruit de la vision de développement inclusif de la Côte d'Ivoire insufflée par le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et le soutien manifeste que le peuple du Djandji en particulier et tout le Sud Comoé en général, a communément et fièrement en partage autour des idéaux du RHDP », s’est réjoui KB, comme l’a rapporté Linfodrome.