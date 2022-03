Danané: 4 villages privés d’électricité depuis 2 semaines pour 37 500 F

Depuis deux semaines, les villages Zoueupleu, Bouagleu, Kinleu et Drongouiné, de la commune de Danané, sombrent dans les ténèbres. A l'origine, un arbre abattu par un paysan dans les environs du village Kinleu, a provoqué une rupture d'un câble électrique sur la basse tension alimentant les 4 villages de la ligne.

Danané: Que se pass-t-il dans les villages les villages Zoueupleu, Bouagleu, Kinleu et Drongouiné?

Selon les témoins, un court-circuit a provoqué un incendie dans le secteur. Un feu de brousse qui a été vite circonscrit par les villageois accourus sur scène. « Aussitôt que nous avons été alertés par la situation, nous avons appelé le technicien affrété au village par Ci-Energie. Pour le dépannage, il nous a demandé la modique somme de 70.000 FCFA. En répartissant, chaque village se devait de cotiser la somme de 17.500F CFA. Zoueupleu a refusé de payer sous prétexte que c'est le travail du gouvernement. Au lieu du dépannage, Drongouiné s'est fait représenter par Fernando, frère aîné du président des jeunes, Zeh Romain. Ce dernier dit n'être pas venu avec l'argent. Loh Zadi, président des jeunes, et DAN Lampleu Appolinaire, mon adjoint et moi avions donné 15.000F, avance sur la part de notre village Kinleu. Celle de Bouagleu étant payée par un cadre du village, Oka Stéphane, agent des eaux et forêts, le total restant s'estimait à 37.500 FCFA. N'ayant pas tout payé, le technicien a maintenu l'interruption de l'électricité dans les 4 villages du YOUPIEU», a indiqué Yeh Robert, chef du village de Kinleu nous recevant dans son campement.

Une fois à Bouagleu, le président des jeunes Oulaï Emmanuel rapporte les mêmes faits. Il crie cependant son amertume face au comportement des villages voisins : « J'ai demandé expressément au technicien Konaté de maintenir l'interruption de l'électricité parce que les autres refusent de payer. Ce qu'il a fait. » A la question de savoir si le volet technique a été fait, le technicien Konaté joint au téléphone nous répondra: « Dès que l'argent est versé, l'électricité sera aussitôt rétabli ». Selon le président des jeunes de Bouagleu, Oulaï Emmanuel, la ligne de basse tension alimentant le secteur de YOUPIEU s'est fait précipitamment. A la hâte.

« La ligne demeure encombrée par la broussaille. A tout moment, un arbre peut ainsi nous endeuiller. Nous sommes maintenant à 3 pannes sérieuses sur ce réseau depuis le premier jour de fourniture de l'électricité. Quand l'électricité viendra dans nos foyers, serons-nous en sécurité ? Vivement que les spécialistes du courant reviennent mettre de l'ordre pour nous éviter une catastrophe liée à une rupture de câble ou un dangereux court-circuit», plaide-t-il, fort peiné. En attendant que le bras du hasard vienne à la rescousse des villages du YOUPIEU, les populations dorment dans l'obscurité la plus béante à cause d'une malheureuse histoire de 37.500 F CFA.

Une correspondance de Sony WAGONDA