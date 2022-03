RGPH 2021: Une enquête post-censitaire lancée après les résultats

Du 08 Novembre au 14 Décembre 2021, s’est tenue le cinquième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) sur toute l’étendue du territoire ivoirien. Afin d’apprécier le degré d’exhaustivité et de fiabilité des données recueillies au cours de cette phase, il sera procédé à la réalisation d’une enquête post-censitaire de couverture (EPC) dont l’exploitation doit permettre de disposer des taux de couverture du dénombrement.

Ce qui est prévu après le Récensement général de la Population et de l’Habitat (RGPH)

L’information a été donnée par Madame KABA Nialé, Ministre du Plan et du Développement, au cours d’une rencontre d’information et de sensibilisation, tenue le vendredi 18 Mars 2022, à la salle Félix Houphouët Boigny de l’Hôtel de ville d’Abidjan-Plateau. Plusieurs maires du district d’Abidjan et de l’intérieur du pays, avec à leur tête, le Ministre Paulin Claude DANHO, Président de l’UVICOCI, étaient présents.

L’objectif de la rencontre était d’informer l’ensemble des élus locaux et chefs de quartiers du District d’Abidjan, du démarrage effectif de cette Enquête Post Censitaire (EPC) prévue du 21 Mars 2022 au 15 Avril 2022 dans leurs différentes communes et solliciter leur implication. "Cette enquête qui se déroulera du 21 mars au 15 avril 2022, permettra de déterminer un taux d’omission afin de corriger et d’ajuster éventuellement les données recueillies lors du dénombrement (…) Cette opération concerne l’ensemble du territoire national. Elle va porter sur un échantillon de 323 zones de dénombrement représentant environ 67 000 ménages. Pour le cas spécifique du District d’Abidjan, 98 zones de dénombrement réparties dans 71 quartiers des 13 communes sont concernées par cette opération", a déclaré Madame KABA Nialé.

"L’enquête post-censitaire est une autre étape qui fait partie intégrante du processus RGPH (…) Elle va nous permettre de faire un pas en avant vers la proclamation de résultats globaux et surtout l’analyse des données issues du recensement pour en faire des outils d’aide à la décision pour les décideurs politiques, économiques et sociaux", a ajouté monsieur Alain AKPADJI, Représentant Résident UNFPA Côte d’Ivoire. Faut-il le rappeler, les résultats préliminaires issus de l’exploitation brute des données du dénombrement, estiment à 28 096 651 l’effectif total de la population résidente permanente sur le territoire ivoirien.

Info: Nicaise B.