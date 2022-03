RGPH 2021: L’enquête post-censitaire débute le 21 mars 2022

L’enquête post-censitaire (EPC) de la 5e opération de Recensement général de la population et de l’habitat ( RGPH 2021 ) débute lundi 21 mars 2022 sur l’étendue du territoire ivoirien.

Evaluer la qualité des données collectées et la couverture du dénombrement du RGPH 2021

L’annonce a été faite par la ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé, vendredi 18 mars, précisant que l’opération RGPH 2021 va se dérouler jusqu’au 15 avril prochain.

La ministre l’a fait savoir lors d’une séance d’information et de sensibilisation des maires en collaboration avec l’Union des villes et communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI). Cette « importante » étape du RGPH 2021 vise deux objectifs principaux.

Il s’agit, a-t-elle expliqué, d’évaluer la qualité des données collectées et la couverture du dénombrement. L’enquête permettra de déterminer un taux d’omission afin de corriger et d’ajuster éventuellement les données recueillies lors du dénombrement.

Cette opération concerne l’ensemble du territoire national. Elle va porter sur un échantillon de 323 zones de dénombrement représentant environ 67. 000 ménages.

« Pour le cas spécifique du District d’Abidjan, 98 zones de dénombrement réparties dans 71 quartiers des 13 communes sont concernées par cette opération », a précisé la ministre. Elle a souligné que cette opération est une véritable enquête de contrôle qualité des informations issues du dénombrement, qui s’effectue sur un échantillon représentatif et non un second recensement.

Pour la réussite de cette opération, Kaba Nialé a requis l’implication et la complicité de tous, notamment les élus locaux, les administrateurs territoriaux et les populations cibles.

Le dénombrement principal du Recensement de la population (RGPH 2021) s’est tenu du 08 novembre au 14 décembre 2021. Les résultats préliminaires issues de l’exploitation brute des données du dénombrement estiment à 28 096 651 l’effectif total de la population résidente permanente sur le territoire ivoirien.