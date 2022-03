Après les USA, Patrick Achi "vend" la vision 2030 de Ouattara en France

Après sa visite de travail aux États-Unis, le Premier ministre Patrick Achi est arrivé ce vendredi à Paris en France où il a été reçu en audience par son homologue français. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération entre les deux pays.

Le Premier ministre Patrick Achi s’entretient avec son homologue français Jean Castex

Le Premier ministre français n'a pas manqué de saluer l'excellence des relations entre la France et la Côte d’Ivoire, réaffirmant son engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire sur l'accompagnement des grands projets dans les domaines de l'éducation, des infrastructures avec le métro d’Abidjan ou encore l'appui de l'AFD et du C2D.

Le Premier ministre ivoirien, comme il l’a déjà fait tout au long de son séjour aux États-Unis, devant l’administration américaine et devant les investisseurs privés, a lancé un appel au secteur privé français à investir dans les chaines de valeur prioritaires de la vision 2030 du Président Alassane OUATTARA. En effet, conformément à la vision de SEM Alassane OUATTARA, le secteur privé est invité à s’approprier le programme « Côte D’Ivoire 2030 », dont l’ambition est de transformer durablement le pays grâce aux investissements massifs du secteur privé, afin de se substituer à l’État.

« De retour de ma visite de travail aux Etats-Unis, j’ai été heureux de retrouver à Paris le Premier ministre Jean Castex. Au cœur de nos échanges francs et chaleureux, la vision 2030 d’Alassane Ouattara pour le développement solidaire de la Côte d’Ivoire et, bien sûr, le renforcement de notre fructueuse coopération, notamment dans l'éducation, les infrastructures avec les avancées du métro d’Abidjan ou l'accélération de notre industrie, grâce aux appuis de l’AFD, du C2D et des investissements du secteur privé français », a confié le chef du gouvernement ivoirien sur sa page Facebook.

Pour Patrick ACHI, le secteur privé est encouragé à un jouer un rôle de premier plan dans le développement à venir de la Côte d'Ivoire, leader de l’économie sous régionale de l’UEMOA et qui offre la stabilité politique, sociale et garantit la sécurité à ses frontières dans une sous-région qui a déjà connu 3 coups d’État en moins de deux ans.

La France, tout comme les États-Unis, est un partenaire stratégique de la Côte d'Ivoire et le secteur privé de ces deux pays amis, déjà très présent dans le pays doit s’intéresser aux potentialités économiques qu’offre le pays. Comme l’a dit le Premier Ministre aux États-Unis, la Côte d'Ivoire est ouverte pour les affaires et attend à bras ouverts, tous les investisseurs pour débloquer le potentiel économique, humain et social du pays.