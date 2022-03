Axe Kong-Dabakala: Amedé Kouakou satisfait des travaux de bitumage

Le ministre ivoirien de l’Equipement et de l’Entretien routier, Amédé Kouakou visite plusieurs chantiers de travaux d'aménagement et de bitumage de route dans le Nord de la Côte d’Ivoire, notamment de Bouaké à Tafiré en passant par Kong.

Kong: Des chantiers de bitumage et d’ouvertures de plusieurs voies d’accès à des villages

Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien Routier, Dr Amédé Kouakou, accompagné de plusieurs autorités administratives, a effectué ce jeudi, une visite sur les chantiers d'aménagement et de bitumage des axes Bouaké- Satama Sokoro, Bonieredougou-Niéméné et N'Golodougou-Kong.

Il s’est réjoui de l’état d’avancement des travaux de bitumage des axes routiers notamment ceux reliant Kong aux villes de Dabakala et Tafiré.

A l’issue de ses différentes visites dans le nord, M. Kouakou a, au cours de sa rencontre avec les populations de Kong, vendredi 18 mars 2022, au domicile du chef canton, exprimé toute sa joie de voir ces travaux se dérouler normalement.

“Je viens de visiter tous les chantiers et je vous assure que je suis entièrement satisfait. Bientôt, Kong aura de très belles routes et tout cela changera vos conditions de vie”, a-t-il affirmé.

Le premier adjoint au maire, Bamoussa Ouattara, a remercié le visiteur du jour qui, malgré les difficultés d’accès à certaines zones du département, a pu visiter tous les chantiers.

Il a enfin appelé les populations et surtout les guides religieux à prier pour la paix dans le département de Kong afin que ces travaux déjà entamés s’achèvent dans de bonnes conditions.