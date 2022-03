Titrologie "Pas d’augmentation de prix pendant six mois"

La titrologie du samedi 19 mars 2022 nous apprend que les prix des denrées telles que le riz local, la farine boulangère, le ciment et le fer à béton, ne connaitront pas d’augmentation pendant six mois. La revue de la presse révèle par ailleurs que Laurent Gbagbo vient de prendre une importante décision avant son meeting à Songo -Agban.

Titrologie : Laurent Gbagbo prend une importante décision

La Une de Le Patriote fait savoir que pendant six mois, les prix du riz local, de la farine boulangère, du ciment et du fer à béton ne connaitront pas de hausse. Le journal proche du pouvoir RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) va plus loin en annonçant ce que risquent les contrevenants.

Dans sa titrologie, Le Patriote explique au titrologue "comment les filets sociaux ont sorti des familles de la pauvreté" dans les régions du Gbêkê, du Hambol, du Cavally et du Tonkpi. Soir Info, pour sa part, écrit que Laurent Gbagbo a pris une importante décision avant son meeting prévu pour le samedi 19 mars 2022 à Songo-Agban. Notre confrère affirme aussi que des gendarmes ont été grièvement blessés à Niakara.

L”Essor ivoirien affiche à sa Une un portrait d’Alassane Ouattara tout en indiquant que le président de la République, en véritable "apôtre de la paix" et "bâtisseur" a ressuscité Houphouët. Dans les colonnes de L’Inter, un gradé de la marine nationale met en garde relativement à la situation sécuritaire. "Voici la menace la plus sérieuse", prévient-il.