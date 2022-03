Réforme des Universités ivoiriennes: 9 milliards de FCFA dégagés

La Côte d’Ivoire va entreprendre de profondes réformes dans l'Enseignement supérieur. Un appui d’au moins 9 milliards de Fcfa a été approuvé dans la mise en œuvre du Projet PADES en faveur des universités Félix Houphouët-Boigny de Cocody et Nangui Abrogoua d’Abobo-Adjamé.

La Banque Mondiale appui le secteur de l’Enseignement supérieur - Universités

Un financement de près de neuf milliards de francs CFA a été accordé au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour la réforme dans les universités Félix Houphouët-Boigny de Cocody et Nangui Abrogoua d’Abobo-Adjamé.

Cet appui financier s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’appui au développement de l’enseignement supérieur (PADES) dont le lancement a eu lieu, jeudi 17 mars 2022, au cours d’une cérémonie à l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.

Ce projet vise à apporter un soutien au développement de l’enseignement supérieur à travers l’amélioration de la pertinence et la qualité des programmes d’enseignement supérieur, de l’employabilité des diplômés et du renforcement des capacités institutionnelles du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS).

Pour le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Adama Diawara, la contribution au financement de ce programme est le témoignage de la coopération très étroite qui existe entre la Côte d’Ivoire et la Banque Mondiale et une preuve de son engagement à assister les efforts de développement du pays.

Ce lancement a été également marqué par la signature d’un contrat de performance (CDP) avec les deux universités susmentionnées afin d’améliorer l’efficacité interne et externe ainsi que l’offre de formation. Et de mettre également en place un dispositif d’assurance qualité interne, de renforcer les partenariats nationaux et internationaux et promouvoir une communauté citoyenne et responsable.

Mis en vigueur le 12 juillet 2019, pour une durée de cinq ans, le PADES est le premier projet financé par la Banque Mondiale dans le secteur de l’enseignement supérieur pour soutenir les réformes engagées par le gouvernement.

Ce projet est géré par le Bureau de coordination des programmes emploi (BCP-Emploi) sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS).