Scandale sur NCI: Yvidero dit tout sur ses rapports avec Adama Bictogo

La web comédienne Yvidero a apporté des précisions sur ses rapports avec le ministre Adama Bictogo suite à la vive polémique qui a enflammé les réseaux sociaux après le passage d'Agbemadon Elvire sur La 3.

Yvidero: ''Je clamerai que vous (Adama Bictogo) êtes à jamais MON PARRAIN''

Invitée vendredi à l'émission ''Yvidero Show'' sur la chaîne NCI, Agbemadon Elvire, 3eme Dauphine de Miss Côte d’Ivoire 2020, a expliqué que, pour sa participation au concours national de beauté, elle a eu recours à un moment donné, à la faveur d’un parrain qui l’a aidée financièrement.

« Pour faire Miss Côte d’Ivoire, il faut un parrain. Au début, je faisais mes dépenses seule, avec mes amis. Mais ensuite, j’ai eu un parrain qui m’a aidé. Mon parrain est une personne du pouvoir très respectable », a-t-elle révélé.

Au départ, elle refuse de dire le nom du parrain, mais l'animatrice Yvidero insiste et la presse de lui confier son secret à l’oreille. Surprise par la réponse de la Miss, Yvidero a eu une réaction assez étrange laissant croire qu'elle mange dans la même assiette que cette dernière.

L’affaire fait grand bruit sur la toile depuis la soirée du vendredi 18 mars 2022, suscitant donc de nombreuses réactions. Plusieurs observateurs ont tout de suite estimé qu'il s'agissait du ministre Adama Bictogo; et ce, d'autant plus que la web comédienne a affirmé à plusieurs reprises que le député d'Agboville était son parrain.

Certains ont même évoqué une relation intime entre la comédienne et le cadre du Rhdp. De son côté, Yvidero est montée au créneau pour apporter plus de précisions sur ses rapports avec l'honorable Adama Bictogo.

'' Vouloir à tout prix salir une personne, est aujourd’hui LE FORT de la plupart d’entre vous. À tous les éternels haters qui veulent profiter de l’émission d’hier et travestir les propos d’une jeune fille pour salir un homme honorable, bon et genereux, si vous ne savez pas ce que c’est qu’un PARRAIN c’est votre affaire. Moi je ne l’ai jamais caché , MR BICTOGO ADAMA m’a apporté son soutien pour mon tout premier spectacle et je crois qu’il le fait en toute discrétion pour pas mal de jeunes ivoiriens à chaque fois qu’il est sollicité'', a lancé Yvidero.

Avant de présenter ses excuses à Adama Bictogo: ''MR LE MINISTRE veuillez recevoir mes excuses pour cette polémique inutile; cela est indépendant de ma volonté et merci encore pour l’aide capitale que vous m’avez apportée pour mon tout premier spectacle en 2019. Cette aide m’a permis de decoller là où certains m’avaient tourné le dos. Je vous serai toujours reconnaissante et je clamerai que vous êtes à jamais MON PARRAIN, n’en déplaise. J’ai mangé dans votre assiette, je mange et je mangerai piannnn et je vous serai toujours reconnaissante pour cela . Ceux à qui ca fait mal, on ne peut rien pour eux'', a-t-elle ajouté.