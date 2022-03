Ghana: Tapis rouge pour Billon et Alassane Doumbia du Groupe SIFCA

Le groupe SIFCA s’engage à renforcer ses activités hévéicoles au Ghana. L'information est donnée dans un communiqué suite à une audience accordée par le président Nana Akufo-Addo au Comité Exécutif du géant de l’agro-industrie, le mardi 15 mars 2022 à Accra.

SIFCA au Ghana: Pierre BILLON et Alassane Doumbia échange avec Nana Akufo-Addo

Au cœur du dispositif SIFCA, le président du Ghana, Nana Addo Dankwa AKUFO-ADDO, déroule le tapis rouge pour Alassane Doumbia et Pierre BILLON du Comité Exécutif du groupe ivoirien. Ils ont été reçus en audience le 15 mars 2022 à Accra.

La visite des deux personnalités à la tête du champion agro-industriel ouest-africain (830 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020), intervient après l’inauguration en 2020 de la 2ème usine au Ghana de GREL, filiale de SIFCA.

Le Président du Conseil d’Administration, Alassane DOUMBIA et le Directeur Général, Pierre BILLON du groupe fondé en 1964, ont assuré aux autorités Ghanéennes de l’engagement constant de SIFCA à renforcer ses activités, afin d'accroître la production de caoutchouc naturel usiné au Ghana.

“Le Président du Conseil d’Administration du Groupe SIFCA a révélé tout le potentiel de l'activité Hévéicole, profitable à l'économie nationale et aux petits planteurs, sur le modèle identique à celui développé par le Groupe en Côte d’Ivoire. Le Ghana constitue déjà un important marché au regard des investissements et des 50 000 emplois (directs et indirects) générés par SIFCA”, souligne le groupe sur son site internet.

Non sans saluer les bonnes conditions d’exercice de GREL pour tous les appuis dont l’Entreprise a pu bénéficier depuis sa création en 1996

Au Ghana, SIFCA investit régulièrement dans le domaine de l'éducation, de la santé et de l'accès à l'eau potable, au profit des 90 communautés rurales des régions de l'Ouest, du Centre et de l'Est du pays.

D'une capacité globale de 20T/h d'ici 2028, pour une production annuelle de 25 000 T en 2020, la deuxième usine de GREL sur le sol ghanéen intervient dans le cadre de son vaste programme d'investissement et de développement de ses activités. Grâce à cette unité, GREL va créer 264 emplois directs cette année extensible à 640 emplois d'ici 2030.

Premier employeur privé de Côte d’Ivoire avec plus de 17 000 employés, le groupe ivoirien Sifca, fondée par Pierre Billon puis dirigée par Yves Lambelin (assassiné en 2011 durant la crise post-électorale ivoirienne), compte des filiales aussi au Nigeria, au Liberia, au Sénégal et en France, pour plus de 33 000 employés.