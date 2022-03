Olivia Yacé: Miss Monde Afrique, la naissance d’une Étoile

Miss Côte d’Ivoire, Olivia Yacé, couronnée 2e Dauphine Miss Monde et Miss Monde Afrique 2022, est à l’affiche de la rubrique "Citoyen à l'Honneur" du portail du gouvernement ivoirien, une initiative du Centre d’information et de communication gouvernementale (CICG) pour valoriser les Champions nationaux.

Miss Monde 2022: La Côte d'Ivoire encense Olivia Yacé, sa Reine de beauté

L’Oliviamana s’empare du Gouvernement ivoirien qui rend hommage à Yacé Olivia. En effet, l’Etat de Côte d'Ivoire, depuis quelques mois, a entrepris la célébration hebdomadaire, sur son portail Facebook officiel, de ses citoyens qui se font distinguer dans leur domaine d’activité.

Après Pr Mireille Dosso, la microbiologiste en chef, la semaine dernière, c’est la “bichette de Yamoussoukro” Olivia Yacé, auréolée 2ème Dauphine au prestigieux concours Miss World 2022, qui a été mise à l'honneur cette semaine.

Ci dessous l’intégralité de l’hymne de cette célébration de l’Etat ivoirien séduit par l’Oliviamania

« Je crois en la capacité de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien à se réapproprier les valeurs de notre République que sont l’Union, la Discipline et le Travail. »

Message à la nation du Président de la République Alassane Ouattara 31 décembre 2021

Olivia Yacé est un des visages de la jeunesse talentueuse et prometteuse dont rêve la Côte d'Ivoire. Cette jeune femme-là est de la pure lignée des champions nationaux.

La descendante de la Reine Abla Pokou a été l’une des trois plus belles étoiles dans le ciel de Porto Rico, le soir du 16 mars 2022.

En effet, l’Ivoirienne a été élue 2ème dauphine du concours de beauté Miss monde. C’est une première dans l’histoire du pays. Même si la couronne a choisi la tête polonaise, la Côte d’Ivoire jubile, fière de sa miss qui a remporté le concours du meilleur top model, le head to head challenge et le challenge multimédia.

Depuis son élection le 8 mai 2021 à Yamoussoukro jusqu'à son sacre national le 4 septembre 2021, Miss Côte d’Ivoire 2021, affiche très vite ses ambitions.

Elle veut être la plus belle fille du monde. Un rêve qu’elle invite tout un peuple à partager. Déterminée, la jeune diplômée en marketing et management obtenu à l’université de Widener en Pennsylvanie (Etats-Unis) ne laissera pas vraiment aux Ivoiriens le temps de tergiverser.

Ses arguments et ses atouts se veulent irrésistibles. Sa beauté, son intelligence et son charisme deviennent les maîtres-mots de ce ralliement national.Tout est mis en musique pour une orchestration symphonique. Subjugués, les Ivoiriens découvrent une miss pétillante de talents et de valeurs. Une miss dont le large sourire illumine régulièrement leurs journées… Olivia « assume son identité ». Elle se fait muse et devient l’un des visages de la sublime Côte d'Ivoire. Une ambassadrice de charme qui chaque fois qu'elle s'adresse au monde dans un anglais impeccable, dévoile les richesses et les trésors du pays des éléphants.

Les paysages qui subliment sa beauté sont autant de produits d'appel d’une Côte d’Ivoire généreuse. Et chaque tenue traditionnelle, véritable œuvre d'art qui magnifie son corps, fait un clin d’œil à un groupe ethnique du pays.

Ses mots sont peints de patriotisme pour rappeler les légions remplies de vaillance. Et la ferveur qu’elle déclenche n’a d'égale que la passion des grandes rencontres footballistiques.

L’Oliviamania n’est pas près de s’estomper.

De son port de tête altier, cette Miss rejoindra le cercle très sélectif des Ivoiriens qui sont des identités remarquables dans le monde.

Olivia Yacé apportera sa touche de glamour au panthéon des célébrités où figurent le Jagger national, Alpha Blondy, Didier Drogba et le groupe Magic system”.