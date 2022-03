Ministère de la Femme: L'offensive diplomatique de Nassénéba Touré à New York

La Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré, a été reçue en audience, par Madame Sima Sami BAHOUS, Directrice Exécutive d’ONU-Femmes, à New York, au siège de cette Institution.

La ministre Nassénéba Touré reçue par la Directrice Exécutive d’ONU-Femmes à New York

Les échanges ont essentiellement porté sur le renforcement de la coopération entre ONU-Femmes, notamment les initiatives, projets et programmes du Ministère de la Femme financés ou appuyés par cette institution en Etat de Côte d’Ivoire. Après avoir passé en revue les acquis et les avancées, la Ministre a sollicité plus de financements, plus d’appuis techniques, dans le cadre de la promotion des droits des femmes, de leur autonomisation, de leur résilience et adaptation face aux crises qui secouent la planète (guerre, pandémie de la covid-19, la flambée des prix des produits de grande consommation….).

NASSENEBA TOURE a particulier plaidé pour le financement et des appuis pour : l’opérationnalisation du projet e-femme qui est un ambitieux programme constitué d’un ensemble de solutions TIC accessibles à l’aide d’un Smartphone, imaginées pour les femmes afin d’avoir accès à des outils et des offres qui accélèrent leur autonomisation (financière, économique, sociale, l’alphabétisation numérique via le mobile etc.), améliorent leurs conditions de vie et facilitent leur intégration sociale ; le projet Usines Semi-industrielles des Femmes de Côte d’Ivoire (USIFEM-CI).

Pour un coût global de 33 milliards FCFA (56 millions de dollars), le projet consiste à l’installation de 108 unités de transformation semi-industrielles de produits agricoles au profit des femmes dans les 31 régions de la Côte d’Ivoire, sur une période de 5 ans. Il vise principalement l’atteinte de l’autonomisation des femmes, à travers la réduction de la pénibilité de leur travail dans la production agricole, la réduction des pertes post-récolte et leur accès aux technologies de transformation dans le domaine de l’agro-industrie.

La Directrice Exécutif de ONU-FEMMES félicite la Ministre Nassénéba Touré pour sa vision et son leadership à la tête des femmes de son pays

Eu égard à l’impact de ces initiatives sur le bien-être des femmes, Madame Sima Sami BAHOUS n’a pas hésité à marquer son accord pour l’appui de son institution pour la mise en œuvre rapide de ces projets. C’est toute satisfaite que la Ministre de la Femme a réitéré toute sa gratitude à la première responsable de ONU-FEMMES. Nassénéba Touré a enfin eu une audience avec Madame Maria José da Fonseca Monteiro de Jésus, Secrétaire d’Etat à l’Egalite et l’Inclusion de la République du Timor-Leste, à la mission permanente de Côte d’Ivoire à New York.

Il s’est agi d’échanges de vues et d’expériences sur les politiques de l’égalité du genre ainsi que les progrès et défis en matière de promotion des droits des femmes et des filles. La Ministre a relevé l’engagement du Gouvernement ivoirien à mettre en œuvre le Programme d’action de Beijing, notamment la réalisation de l’égalité des genres, et mettre en relief quelques actions et mesures mises en œuvre pour parvenir, à terme, à la parité entre les hommes et les femmes.

La Ministre a pris note de la demande de soutien du Gouvernement ivoirien à la candidature du Gouvernement du Timor-Leste en vue de son élection au Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies pour la période 2024-2026. Elle a indiqué que cette requête sera examinée par le Gouvernement ivoirien à la lumière de l’excellence des relations qui existent entre les deux pays.