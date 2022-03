Un individu arrêté pour apologie de la pédophilie sur Facebook

Un individu répondant aux initiales LTN est tombé dans les filets de la PLCC pour pédophilie et apologie de la pédophilie sur Internet. Il a été interpellé par les services de la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité puis conduit devant le parquet.

Il fait l'apologie de la pédophilie sur Facebook

Récemment, un profil Facebook a attiré l'attention des éléments de la PLCC. En effet, dans sa mission d'assainissement du cyberespace ivoirien, la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité a découvert ce profil qui faisait publiquement l'apologie de la pédophilie. Le propriétaire de ce compte publiait des textes qui ont interpellé la plateforme. "Wouoooo !!! Y a plus enfant hein ! ? J'ai nagé dans le trou d'un petit mignon de 13 ans wai wai hum", a écrit LTN. Il allait jusqu'à faire des propositions sur la toile. "Salut, comment allez-vous chers miens ! Je suis seul ce matin et j'ai très envie, si tu es passif non efféminé, âgé de 16 à 20 ans, viens chez moi afin qu'on fasse la vidange ensemble", pouvait-on lire sur le profil.

Devant la promotion de cette pratique sexuelle, la PLCC a ouvert une information judiciaire pour retrouver l'auteur de ces publications. Selon une information fournie par la Plateforme de la lutte contre la cybercriminalité, grâce à l'appui du Laboratoire de criminalistique numérique (LCN), le sieur LTN est mis aux arrêts.

Il est soumis à un interrogatoire et reconnait être l'auteur de ces textes faisant l'apologie de la pédophilie. Curieusement, LTN confie qu'il a fait tout ceci pour susciter le buzz autour de sa personne. Le mis en cause assure qu'il n'avait pas mesuré la portée de son acte. Il s'est confondu en excuses. L'homme a été conduit devant le parquet. LTN pourrait être poursuivi pour pédophilie et apologie de la pédophilie au travers d'un système d'information, apprend-on auprès de la PLCC.