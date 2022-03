Musique: Chaude empoignade entre Billy Billy et Ariel Sheney

La tension est en train de monter entre le chanteur ivoirien Billy Billy et son jeune collègue du Coupé-décalé, Ariel Sheney. Ce qui se passe.

Ariel Sheney: "Billy Billy, Vieux père, on ne peut pas t’attendre toutes ces années pour venir nous faire"

Le chanteur ivoirien expatrié en France depuis plusieurs années, Billy Billy, a dévoilé, sur sa chaine YouTube, il y a quelques jours, le clip de sa nouvelle chanson intitulée ‘’Awolé‘’. Si de nombreux fans de l’enfant de Wassakara ont apprécié cette dernière production de leur artiste, ce n’est pas du tout le cas pour le chanteur Ariel Sheney qui n’a visiblement pas apprécié la qualité du clip, et il n’est pas passé par 4 chemins pour le faire savoir

‘’Pfffff Vieux Billy Billy, c’est quoi ça, nonnnn t’as rien foutu même pouaaaaaaaah, après toutes ces années à t’attendre‘’, a dénoncé Le petit Nouchi d’Abobo sur sa page Facebook. Une pique face à laquelle Billy Billy n’est pas resté silencieux. ‘’ Toi Ariel sheney dis moi lequel de tes clips tu vas comparer au mien ? Walaye ! Si je prends mon sérieux pour te répondre, je vais rater le paradis; donc je t'accorde ton buzz que tu cherches pour préserver mon salut. A cause du buzz, vous allez vous blesser‘’, a répondu Billy Billy.

Puis Ariel Sheney de revenir à la charge dans une autre publication: ‘’Vous aimez critiquer mais vous n'aimez pas qu’on vous dise la vérité en retour… Billy Billy, Vieux père, on ne peut pas t’attendre toutes ces années pour venir nous faire (…) Ahiii, moi en tout cas, je ne suis pas "allé avec", et j’ai le droit. Je vais vous apprendre à faire des tubes, et c’est bientôt…", a-t-il renchéri.