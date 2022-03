Elue Miss Monde Afrique, Olivia Yacé attendue à Abidjan ce mercredi

Après sa belle performance au concours Miss Monde 2022, Olivia Yacé, Miss Côte d'Ivoire 2021, va fouler le sol ivoirien ce mercredi 23 mars. Le tapis rouge sera déroulé pour la nouvelle Miss Afrique 2021 qui sera accueillie à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan.

Débout Abidjan, Miss Côte d'Ivoire, Olivia Yacé arrive!!!

La représentante de la Côte d’Ivoire est la 2e dauphine à cette grande finale qui s’est tenue, le mercredi 16 mars 2022, à San Juan, la capitale de Porto Rico, une île des Caraïbes. Miss Pologne Karolina Bielawska, 21 ans, a été couronnée Miss monde 2022, Shree Saini des États-Unis, 1ère dauphine, et la fille du maire de Cocody, Olivia Yacé, élue la troisième plus belle femme du monde.

Fort de ces résultats qui ont subjugué internautes et jury, Miss Côte d’Ivoire annonce son arrivée à Abidjan, pressée de “présenter aux ivoiriens cette couronne et cette écharpe de miss monde Afrique et 2ème dauphine miss monde”.

“Chers ivoiriens, amis de la Côte d’Ivoire,

j'ai le bonheur de vous annoncer mon arrivée ce mercredi 23 Mars à partir de 19h30 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan.

J’ai hâte d’être dans mon pays et de présenter aux ivoiriens cette couronne et cette écharpe de miss monde Afrique et 2ème dauphine miss monde.

Je vous invite donc à venir communier avec moi ce 23 Mars à l’aéroport”, écrit la bichette de Yamoussoukro dans une publication sur ses réseaux sociaux.

Olivia Yacé, élue deuxième dauphine du prestigieux concours de beauté Miss monde, a, par ailleurs été désignée Miss Monde Afrique 2021. Une performance record pour l’Ivoirienne couronnée Miss Côte d'Ivoire en 2021. Létudiante en marketing à l’Université Widenera à Philadelphie aux États-Unis, avait arraché avec brio la première place du Top model Challenge dans la nuit du lundi 6 décembre 2021, à Porto Rico.

Elle avait également remporté à la même occasion, la seconde place de Miss world best national designer après la Corée du Sud. Le jeudi 9 décembre 2021, elle remportait, le « Head to Head » devant la Miss Colombie. Le 21 janvier 2022, la belle ivoirienne a été sacrée Miss monde multimédia.