Dabakala: Accident d'un véhicule du cortège du Ministre Amédée Kouakou

Deux victimes, c’est le bilan de l'accident d’un véhicule d’une unité mobile de la Gendarmerie nationale à Niakara, transportant des agents en mission de sécurisation du cortège ministériel dans le département de Dabakala, a-t-on appris sur place ce mardi 22 mars 2022.

Dans un cortège ministériel, un véhicule de la gendarmerie finit dans le décor

Un véhicule de type 4×4 de l’escadron de Gendarmerie nationale, basé à Niakara, escortant la délégation conduite par le ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier, Amédé Koffi Kouakou, dans la région du Hambol, a accidentellement effectué une sortie de route, jeudi 17 mars 2022, aux environs de 14 h, sur la piste d’accès à Satama-Sokoura, une localité du département de Dabakala.

Ce sinistre routier a causé deux victimes, des gendarmes, conduites en urgence médicale vers un établissement sanitaire approprié et ce, “sous la bienveillance, la compassion et l’implication du ministre Amédé Koffi Kouakou dont elles assuraient la sécurité,” selon des témoignages concordants, à l’exemple de celui de Germain Grambouté, un motocycliste en partance pour Bouaké, ce jour-là.

Le ministre Koffi Kouakou, accompagné du ministre Gouverneur du District de la Vallée du Bandama, Jean-Claude Kouassi, et du ministre Ally Coulibaly, cadre natif de Niéméné, dans le département de Dabakala, était en mission d’imprégnation, de contrôle et d’évaluation de l’état d’exécution de divers projets routiers, avec des travaux d’aménagement et bitumage de plusieurs voies, en cours dans la région du Hambol, ce jour-là.