Acte de naissance: Une opération spéciale lancée pour 69 500 élèves

Le gouvernement de Côte d'Ivoire lance une opération spéciale d'établissement d’extraits d' acte de naissance pour 69 523 élèves de CM2 ne disposant pas du document.

Les élèves sans extrait d' acte de naissance ne présenteront pas l’examen d'entrée en 6e

Le Ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation lance une opération spéciale d'établissement d'extrait d'acte de naissance. L'opération se déroulera du 21 mars au 8 avril 2022. Il faut indiquer que ce sont 69523 élèves en classe de Cm2 qui sont concernés.

Les parents des élèves concernés sont priés de se rendre dans les écoles de leurs enfants pour les formalités. Le Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation précise que les élèves sans extrait d'acte de naissance à la fin de l'opération, ne pourront pas être candidats à l'examen du CEPE session 2022.

En 2019, une remise symbolique des extraits d’acte de naissance à plus de 600,000 élèves du primaire avait eu lieu à Abobo dans le cadre d’une opération spéciale.

« Selon le Ministère de l’Éducation Nationale, plus de 1,6 millions d’élèves, soit près de 40% de l’effectif total des élèves du primaire, n’étaient pas enregistrés à l’état civil en 2017. Cet état de fait a pour conséquence d’exposer nos enfants à la déscolarisation, ce qui compromet gravement leur avenir. Il est donc urgent de trouver des solutions immédiates et efficaces afin de remédier à cette situation. Et c’est chose faite aujourd’hui grâce à cette initiative prise par le Gouvernement de notre pays qui a initié cette opération, pour donner une identité légale à plus de 600,000 enfants », déclarait Madame Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d’Ivoire.