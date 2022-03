Jacques Anouma parmi les "rouageurs" de la FIF? Ces propos qui le trahissent

Invité, mardi, à l’émission La Grande team diffusée sur La 3, l’ancien président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Jacques Anouma a tenu des propos qui enflamment présentement les réseaux sociaux.

Jacques Anouma: ‘’ J'ai dit à Drogba que le programme seul ne suffisait…’’

Dans une interview vidéo récemment publiée sur les réseaux sociaux, l’ancien buteur des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, s’est prononcé sur sa candidature à l’élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Il a fait savoir que l’adversité autour de ces élections, n’est pas du tout saine.

‘’ Si je peux apporter quelque chose à mon pays, je pense que c’est le moment, ce n’est pas moi qui décide, mais je dois dire qu’il y a une adversité, et il en faut, mais malheureusement, ce n’est pas sain, comme adversité. Personne jusqu’à présent ne m’a attaqué sur mon programme, c’est que quelque part, je suis dans le vrai, et si on m’attaque sur autre chose que mon programme, c’est que je dérange. Pourquoi je dérange ? Quelqu’un vient pour aider son Football, pour aider son pays, comment peut-il déranger ? Je me pose des questions …‘’, s'interrogeait Drogba.

Mais pour l’ancien président de la Fif, Jacques Anouma, avoir un bon programme n’est pas suffisant pour être élu à la tête de la Fif. ‘’ J'ai dit à Drogba que le programme seul ne suffisait pas pour être élu président de la Fédération. Moi j'avais été élu par rapport à mon vécu'', a-t-il soutenu, mardi 22 mars, lors de l’émission La Grande Team diffusée sur La 3.

Des propos sévèrement critiqués par de nombreux internautes. ‘’Donc je peux conclure que le problème n'est plus d'ordre footballistique mais plutôt un problème de personne. Comment toi tu peux dire que le programme ne suffit pas. En ce moment, dites nous que vous ne voulez pas le développement du football ivoirien. Sinon un homme sage ne peut pas dire ce qui vient de sortir de ta bouche. Chers présidents de clubs, pensez à ces jeunes qui se battent pour se faire une place au soleil dans le football et également au pays avant vos intérêts personnels‘’, a commenté un observateur.