Konnie Touré (animatrice), son plus grand regret à 40 ans

Konnie Touré fait partie des grands noms de l’audiovisuel en Côte d'Ivoire. La jeune dame de 40 ans force l’admiration par son talent et son travail. Cependant, l’animatrice de l’émission Life Week-end a de profonds regrets.

Konnie Touré raconte son gros regret à ses abonnés

Depuis plus de 20 ans, Konnie Touré exerce le métier qui la passionne. L’animatrice passée par la case Nostalgie a posé ses valises à Vibe Radio et Life TV. Elle est également productrice de films. Très active sur les réseaux sociaux, la dame de radio a demandé à ses abonnés Facebook de lui partager leurs plus profonds regrets.

Comme pour donner l’exemple, la belle Konnie Touré à elle-même dévoilé son plus gros regret à 40 ans. "Mes iKônes, c’est l’heure de votre CONFESSIONNAL ! On le dit souvent : "Mieux vaut des remords que des regrets ». Alors, si jamais il y avait une seule chose que vous regrettez aujourd’hui de n’avoir pas osé faire, ce serait laquelle ? Moi, à 40 ans, c’est d’avoir dit non à quelqu’un que j’aimais, simplement parce que j’étais convaincue que c’était une histoire perdue d’avance", a écrit l’animatrice de Life Week-end.

À 40 ans, Konnie Touré est célibataire et sans enfant. La situation matrimoniale de l’ex-animatrice de la radio City FM. Cependant, elle a vécu une histoire d’amour avec Claudy Siar il y a quelques années. "A la base, Claudy, c'est quelqu'un que je respecte pour le travail qu'il fait, pour son talent. C'est vrai qu'il s'est passé des choses à l'époque, c'était une histoire et ça duré des années. Mais après, il y a eu beaucoup de choses, la distance et beaucoup de problèmes... C'est du passé", avait avoué la jeune dame sur le plateau d'Africa Box TV. L’animateur français de la célèbre émission Couleurs Tropicales serait-il l’homme dont parle Konnie Touré ?