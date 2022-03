Abidjan: “ AMUGA mon trajet ”, l’appli pour s'orienter dans les Transports

L’Autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan (AMUGA) a présenté, mardi 22 mars 2022, à son siège à Cocody-2 Plateaux, l’application « AMUGA mon trajet », une plateforme pour orienter les usagers de transport en commun dans leur itinéraire.

« AMUGA mon trajet » à bord des taxis, « wôrô wôrô », « Gbakas » et autobus de la Sotra

Le service digitalisé offre à l’usager une visualisation d’un point A à un point B de son trajet et lui propose les différents moyens de déplacements pour effectuer son parcours en précisant la distance et la durée de la course. Selon le directeur général de l’AMUGA, Romain Kouakou, les transports proposés combinent les taxis communaux ou « wôrô wôrô », les minicars « Gbakas », les autobus de la Société des transports Abidjanais (SOTRA) ainsi que les bateaux-bus sur le trafic lagunaire.

« C’est une première phase en attendant que les autobus soient dotés de balises GPS permettant d’indiquer le moment de leur passage à un arrêt », a indiqué M.Kouakou, précisant qu’une plateforme digitale d’information est en élaboration spécifiquement pour les taxis-compteurs. L’usager pour un trajet donné à plusieurs possibilités de moyens de transport en fonction de ses préférences. L’application offre également à l’usager d’être un contributeur à la mobilité en signalant les obstacles éventuels (travaux, manifestations, accidents…) en présence sur la voie de circulation.

« AMUGA Mon trajet » est un produit élaboré par des startups ivoiriennes sur la base d’un projet de cartographie des services de transport en commun préalablement effectué sur recommandation du ministère des transports appuyé par l’Agence française de développement (AFD). Le président du Conseil stratégique de l’AMUGA, Demba Diop a mentionné qu’en adoptant les nouvelles technologies dans leurs habitudes de déplacement, les Abidjanais pourraient économiser du temps et favoriser la mise en place d’un système de transport intégré et multimodal.

En août 2021, l’AMUGA avait lancé une application dénommée « mobile Amuga mon constat », un système d’aide pour faciliter les constats des accidents de la circulation et faire déplacer les véhicules immobilisés pour libérer assez rapidement la chaussée.

L’AMUGA assure, dans le Grand Abidjan, la gouvernance institutionnelle de la mobilité urbaine définie comme étant le transport urbain et la circulation des personnes et des marchandises au sein d’un territoire délimité, ainsi que les infrastructures et les équipements nécessaires au transport, les moyens de transport, les services liés au transport et aux déplacements sur ce territoire.