Un rassemblement des partisans de Guillaume Soro prévu en Belgique

Les partisans de Guillaume Soro ont décidé de donner de la voix devant l’exil de leur mentor. Les soroistes annoncent un grand rassemblement le samedi 2 avril 2022 devant le siège de l’Unon européenne en Belgique.

Guillaume Soro passe à la vitesse supérieure

Guillaume Soro n’est toujours pas rentré en Côte d’Ivoire. Le fondateur de GPS (Générations et peuples solidaires) est en rupture de ban avec son ancien mentor Alassane Ouattara. Depuis le 23 décembre 2019, l’ex-chef rebelle est en exil en Europe. L’ancien président de l’Assemblée nationale a été condamné à la prison à vie par la justice de son pays.

Dans une interview accordée à nos confrères de Générations Nouvelles, Nadine N’guessan, membrde la délégation Europe de GPS, annonce un grand rassemblement des soroistes à Bruxelles le 2 avril 2022 devant le siège de l’Union européenne. Elle explique le choix de ce lieu n’est pas fortuit. En effet, précise cette proche de Guillaume Soro, le siège de l’UE accueille les services et les agences exécutives de la Commission européenne. C'est donc le bon moyen pour faire entendre la voix de Générations et peuples solidaires sur la situation que traverse son leader.

"L’objectif principal est d’obtenir des autorités européennes le respect des droits primordiaux, par ceux qui se prévalent d’être le berceau et le garant des droits humains", a confié Nadine N’guessan. Par ailleurs, elle est convaincue qu'un dialogue vrai n’est pas possible sans Guillaume Soro. En dépit des défections et des challenges, nous ne devons pas douter de la noblesse de notre combat. Nous devons nous mobiliser et agir sans relâche pour l’avènement d’une Côte d’Ivoire libre, indépendante, réellement démocratique", a-t-elle dit en l’endroit des soroistes.

On le voit, les partisans de Guillaume Soro se préparent à faire une grosse démonstration de force afin d’envoyer un signal fort au RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) et à Alassane Ouattara.

