Un proche de Mabri livre les secrets de la rencontre avec Ouattara

On en sait un peu plus sur l’audience accordée par le Président de la République, Alassane OUATTARA, le mardi 22 mars 2022, à Albert Toikeusse MABRI, Président de l’UDPCI. Pour Laurrain Ledou, militant du parti arc-en-ciel et proche collaborateur de Mabri Toikeusse, à travers cette rencontre, la Présidence de la République reconnaît que l'UDPCI est un parti politique ivoirien qui n'est pas fondu dans un autre (RHDP) et que son Président se nomme Abdallah Toikeusse MABRI. Ci-dessous, son décryptage!

Rencontre Mabri - Ouattara: « Les Présidents en fonction ont toujours reçu les leaders de l'opposition »

Cela fait exactement 2 ans que l'UDPCI prenait son destin en main en disant non à un processus qui allait lui coûter la vie, lui coûter son existence en tant que parti politique ivoirien. Le Président Abdallah Toikeusse MABRI, leader de l'UDPCI , en homme d'État et homme de vision, a solennellement demandé au Président OUATTARA, le 12 mars 2020 à l'hôtel Ivoire, de faire comme son père le Président Félix Houphouet Boigny, en privilégiant le Dialogue et que c'est au moyen du dialogue qu'on pouvait s'entendre et faire régner la paix, en prenant ensemble, des décisions consensuelles. Ce discours emprunt de bon ton et de clairvoyance n'avait pas été compris par les laudateurs et militants assimilés, qui ont vu cette déclaration en acte d'indiscipline et d'offense.

Conséquence, l'on a voulu éteindre les ambitions légitimes de l'UDPCI, étouffer le parti, broyer son leader, en ne reconnaissant plus au parti, son droit d'existence. 2 ans après les événements, c'est quoi le bilan ? La pierre rejetée devient la principale de l'angle, le dialogue rejeté devient le principal outil de rapprochement des leaders pour se parler franchement. Des gens sans ambitions pour qui la noblesse de la politique n'a de sens que dans l'allégeance à un Roi, jubilent et voient en une audience, un acte réducteur de l'adversaire. Pourtant, les Présidents en fonction ont toujours reçu les leaders de l'opposition:

- Houphouet a reçu Gbagbo

- GUEI a reçu OUATTARA et GBAGBO

- GBAGBO a reçu GUEI, BEDIE, OUATTARA et MABRI

- et OUATTARA reçoit BEDIE, GBAGBO, AFFI et MABRI,

Et ailleurs dans le monde, c'est pareil. En vérité, celui qui a écouté tout le discours du Président MABRI le 12 mars 2020, et l'ensemble de ses interventions publiques, comprendra que ce qui se passe actuellement, n'est rien d'autre que le fruit du dialogue que le Président MABRI a toujours prôné. L' on pourrait dire qu'enfin, le Président MABRI est entrain d'être compris. Enfin, la Présidence de la République reconnaît que l'UDPCI est un parti politique ivoirien qui n'est pas fondu dans un autre et que son Président se nomme Abdallah Toikeusse MABRI.

Toute personne qui se permettra désormais de dire que l'UDPCI n'existe pas, serait en contradiction avec la présidence de la République et le Président du RHDP. Tout le reste relève de l'enfantillage qui ne mérite pas d'être mentionné. Prochaine étape, les élections municipales de 2023 qui devront confirmer le poids de l'UDPCI sur l'échiquier national avant la présidentielle de 2025. Mon admiration renouvelée au Président MABRI pour son sens élevé de l'État et toute ma fierté aux militants de l'UDPCI pour leur détermination. L'eau qui tombe goûte à goûte fini par percer le plus dur des rochers.