Mali: Invité à Accra par la CEDEAO, Assimi Goïta refuse de s'y rendre

Invité par la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à prendre part à un Sommet Extraordinaire sur la situation politique au Mali, le vendredi 25 mars 2022, à Accra (Ghana), le Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, va se faire représenter.

Le Colonel Assimi Goïta ne prendra pas part au Sommet Extraordinaire sur la situation politique en République du Mali

Dans un communiqué publié, le 22 mars 2022, la CEDEAO informe que le Président de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO organise un Sommet Extraordinaire sur la situation politique en République du Mali, le vendredi 25 mars 2022, à Accra, au Ghana, à partir de 14 heures Temps Universel. « Son Excellence le Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’Etat du Mali, est invité à prendre part aux travaux dudit Sommet », précise le même communiqué.

Ledit sommet devrait permettre certainement à la CEDEAO et au Mali de trouver un compromis sur la durée de la transition en cours au Mali. Le Mali a proposé un délai de 24 mois tandis que la CEDEAO reste campée sur 12 à 16 mois. Quoi qu’il en soit, dans un communiqué rendu public ce jeudi 24 mars, le ministère malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale exprime les regrets du président de la transition, Assimi Goïta, de ne pouvoir prendre part à cette session extraordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO.