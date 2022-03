Côte d'Ivoire: Des commerçants épinglés pour non-respect des prix

Côte d'Ivoire - Des produits alimentaires saisis sur plusieurs commerçants pour non-respect de la mesure de plafonnement des prix décidés par le gouvernement ivoirien dans le cadre de la lutte contre la vie chère.

Non-respect des prix plafonnés: Les sanctions commencent à tomber en Côte d'Ivoire

Des produits alimentaires, notamment des sacs de riz, des pâtes alimentaires et de la viande ont été saisis auprès de commerçants dans la commune de Marcory en guise de sanction au non-respect des prix plafonnés par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la vie chère.

Au total, 40 sacs de riz, une soixantaine de sachets de pâtes alimentaires et 20 kilogrammes de viande ont été saisis chez un boucher qui a vendu le kilogramme de viande (avec os) à 3000FCFA au lieu de 2800 FCFA, et la viande désossée à 3500 plutôt qu’à 3000Francs CFA.

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une mission de contrôle et de surveillance de la mesure de plafonnement des prix, diligentée par la direction d’Abidjan sud 1 du ministère du Commerce et de l’industrie sous la supervision du Conseil national de lutte contre la vie chère (CNLVC).

Le ministère en charge du commerce en liaison avec le CNLVC entendent par cette action qui est déployée sur l’étendue du territoire, veiller au respect des prix par les commerçants, après les séances de concertations et de sensibilisation avec les acteurs du commerce notamment les importateurs, les opérateurs de la grande distributions, les gérants de boutique dits de « mauritaniens », les femmes vendeuses dans les marchés, les associations de commerçants et de consommateurs. La phase de répression contre les contrevenants de la mesure de plafonnement des prix a débuté lundi.

L’inspecteur du commerce, Kouman Koffi a révélé que la saisie est réelle. Ensuite suivront des amendes qui vont de 100.000 à cinq millions Francs CFA selon l’article. « Lorsqu’un produit visé par le plafonnement est saisi, on saisit tous le stock, il ne s’agit pas seulement des produits trouvés en rayons », a averti l'inspecteur, mettant en garde tous les commerçants qui ne respecteraient pas cette mesure.

Il souligne que les prix plafonnés ont été fixés d’un commun accord avec les associations de commerçants avec une prise en compte de toute la chaîne de valeur des produits. Ces prix sont donc « supportables » pour les commerçants.

Le gouvernement a adopté lors du Conseil de ministre du 9 mars 2022 neuf mesures pour lutter contre la cherté de la vie et préserver le pouvoir d’achat des populations. Il s’agit entre autres de la subvention partielle des prix des produits pétroliers, du plafonnement sur une période de trois mois des prix de certain produits, de l’élargissement de la liste des produits de grande consommation et services, dont les prix sont réglementés, de l’instauration du principe de l’information préalable et de concertation, avant toute augmentation de prix des denrées de grande consommation, pour une période de six mois, de la soumission à autorisation des exportations de produits vivriers de grande consommation.