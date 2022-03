Sénégal : Un faux médecin risque 5 ans de prison

Un drame avait eu lieu récemment au Sénégal. Un faux médecin a causé la mort d’un patient après lui avoir administré une forte dose de vitamines C. Le nommé Emmanuel Boniface Dzou d'origine camerounaise a été jugé par le tribunal de Dakar le jeudi 24 mars 2022. Il risque cinq ans de prison, selon Senenews.

Sénégal : Un faux médecin tue un patient

Emmanuel Boniface Dzou, se disant médecin, est passé devant le tribunal correctionnel de Dakar, au Sénégal, le jeudi 24 mars 2022. En effet, il lui est reproché d’avoir tué un patient à qui il a administré une forte dose de vitamine C. L’homme est jugé pour "homicide involontaire, exercice illégal de la médecine, faux et usage de faux dans un document administratif".

"Mon frère était malade. Ce docteur lui a administré un traitement monnayant 3 millions de F CFA. C’est une forte dose de vitamine C qu’Emmanuel lui a injectée. Depuis ce jour, j’ai constaté que son état de santé s’est détérioré. Car son pied s’est enflé et il avait des infections cutanées sur tout le corps", a laissé entendre le frère du défunt au tribunal. Le mis en cause risque cinq ans de prison, rapporte notre source.

L’accusé a nié en bloc les faits qui lui sont reprochés. Emmanuel Boniface Dzou a même soutenu qu’il a obtenu son diplôme en Ukraine. Les autorités sénégalaises lui ont fait savoir qu’après des recherches, il n'y a aucune trace de lui dans ce pays.