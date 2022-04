Guillaume Soro tance Ouattara après la nomination de Tiémoko Meyliet

Silencieux depuis quelques temps, Guillaume Soro vient de redonner de la voix. L’ancien président de l’Assemblée nationale ivoirienne, en exil en Europe, salue la nomination de Tiémoko Meyliet Koné en qualité de vice-président, mais profite pour régler ses comptes avec le président Alassane Ouattara.

Guillaume Soro: « Il aurait été préférable que Monsieur Ouattara sollicitât la candidature de M. Koné Meyliet à l’élection présidentielle... »

Même s’il se dit satisfait pour la nomination de son ancien directeur de cabinet et ministre Koné Tiemoko Meyliet, en qualité de vice-président de la République de Côte d’Ivoire, Guillaume Soro n’est pas moins virulent à l’encontre du chef de l’Etat, Alassane Ouattara, qu’il accuse d’avoir violé la constitution ivoirienne, en briguant un troisième mandat présidentiel. Selon lui, Alassane Ouattara aurait dû aligner Koné Tiemoko Meyliet lors de l’élection présidentielle de 2020 plutôt que de se porter lui-même candidat alors qu’il était en fin de son second mandat constitutionnel.

«Vous connaissez tous ma position concernant le 3ème mandat de Monsieur Ouattara. Pour moi, c’est une question principielle. Je n’ai pas adhéré au viol de la constitution, notre loi fondamentale. Il aurait été préférable que Monsieur Ouattara sollicitât la candidature de M. Koné Meyliet à l’élection présidentielle d’Octobre 2020 », déclare Guillaume Soro. Pour qui, aux doubles plans personnel et symbolique, « je suis ravi de voir mon ancien directeur de cabinet et ministre M. Koné Tiemoko Meyliet être valorisé. J’ai eu autrefois à apprécier avec entière satisfaction ses qualités ».

L’ancien chef rebelle se dit convaincu que la Côte d’Ivoire aurait peut-être évité la crise post-électorale survenue à la faveur de la présidentielle controversée d’octobre 2020, si le président Ouattara ne s'était pas porté candidat. « Des centaines de vies auraient été sauvées. Et les Ivoiriens vivraient sans doute en paix. En tout état de cause, gardons le cap sur le bien commun de la Côte d’Ivoire, le dialogue, la paix, le rassemblement et la réconciliation. Telle est ma conviction et telle est mon espérance pour notre pays », rassure l’exilé politique.

Quoi qu’il en soit, pour Alassane Ouattara, la nomination de Tiémoko Meyliet Koné au poste de Vice-Président de la République, repose sur plusieurs facteurs. « C’est un technocrate hors pair, un brillant économiste, un homme compétent et travailleur. Le VP Tiémoko Meyliet Koné a fait la preuve de ses qualités personnelles et professionnelles à toutes les hautes fonctions qu’il a occupées dans l’administration publique, dans le Gouvernement ivoirien et à l’extérieur de la Côte d’Ivoire », explique le chef de l’Etat.