FIF : Voici les 81 qui vont choisir entre Drogba, Soro et Idriss Diallo

Les élections à la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) auront lieu le samedi 23 avril 2022 à partir de 10H à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la Paix de Yamoussoukro.

Elections à la FIF du 23 Avril 2022: Voici la composition du Collège électoral

81 membres devront s'exprimer pour élire le nouveau Président de la FIF, le vice-Président et les membres de la Commission de Gouvernance, d'Audit et Conformité. Pour la présidence de la FIF, trois candidats sont en lice pour succéder à feu Sidy Diallo. Il s’agit de l’ex international Didier Drogba, de l’ancien vice-président de la FIF, Sory Diabaté, et de Idriss Diallo. Voici la composition des 81 membres actifs.