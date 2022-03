Paul Massardier: "La Côte d’Ivoire, un socle pour le groupe Mobilitas"

Paul Massardier a récemment salué les performances du groupe Mobilitas en Côte d’Ivoire. Le vice-président de ce groupe a reconnu que notre pays est le véritable socle du développement de son entreprise sur le continent africain.

Paul Massardier : "La Côte d’Ivoire est le laboratoire du groupe Mobilitas"

Vendredi 25 mars 2022, le groupe Mobilitas/AGS a procédé à l’inauguration de ses nouvelles infrastructures à la pointe de la technologie en Côte d’Ivoire dans la ville de Yaou. À cette occasion, Paul Massardier a fait un bref historique de l’installation du groupe en Côte d’Ivoire.

"Je me rappelle, c’est en mars 1993 que je suis arrivé à Abidjan pour la première fois, pour créer une société de déménagement international. Pendant toute la période de création et du lancement de l’activité, avec d’ailleurs un certain nombre de personnes qui sont toujours ici avec nous aujourd’hui, qui ont largement contribué à son succès et qui sont en quelque sorte le socle de notre compagnie, j’ai découvert la Côte d’Ivoire et son formidable potentiel humain", s'est souvenu le vice-président de Mobilitas/AGS.

Poursuivant, M. Massardier a reconnu que "la Côte d’Ivoire a été, et demeure, la base, le socle sur lequel le groupe s’est appuyé pour innover et se développer dans tous les pays du continent". Il a insisté pour dire que c’est dans le pays d’Alassane Ouattara que l’aventure a commencé et a été source d’inspiration pour le groupe.

Il est important de souligner que le groupe Mobilitas/AGS a cinq pôles d’expertise. Notamment, le pôle déménagement international, le pôle archivage physique et numérique, le pôle relocation et le pôle "franchises".

À ce jour, AGS Côte d’Ivoire, c’est plus de 200 000 boites d’archives conservées dans ses dépôts équipés et sécurisés, plus de 3 000 000 de pages numérisées pour l’ensemble de ses clients de son pôle archivage.

Le groupe vient de finaliser la construction de sa plateforme logistique devant servir pour ses activités en Côte d'Ivoire. Cette plateforme qui s’étend sur un terrain de 18 000m2 comprend des bureaux et des espaces de travail, mais également des dépôts.

Selon les responsables, ce nouveau site sera un élément essentiel dans le développement et la croissance du groupe AGS en Côte d’Ivoire. "La Côte d'Ivoire nous a tout appris. Nous avons mis en application sur l’ensemble du continent africain ce qu’elle nous a appris", a confié Paul Massardier. Les autorités municipales et coutumières ont rehaussé la cérémonie de leur présence.