Voici ceux qui ont fait d' Olivia Yacé 2ème dauphine à Miss Monde

Après sa brillante performance au concours Miss Monde 2021, la belle Olivia Yacé a présenté tous les membres de son équipe d'encadrement.

Olivia Yacé présente tous les membres de son staff technique

La reine de la beauté ivoirienne, Olivia Yacé, a porté haut les couleurs de la Côte d’Ivoire durant le concours Miss Monde (ou Miss World) le 16 mars dernier à Porto Rico. Sur une centaine de participantes, elle a réussi à passer le premier stade des sélections dans le top 40, puis 13, puis le top 6 et a terminé deuxième dauphine du concours.

C’est d’ailleurs la toute première fois qu’une africaine francophone réalise cet exploit qui fait d’elle la Miss Afrique 2021. C’est donc à juste que le peuple ivoirien lui a réservé un accueil chaleureux, à son retour au pays, dans la nuit du mercredi 23 mars à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan.

Quelques jours après son retour triomphal sur les bors de la lagune Ebrié, Olivia Yacé, via un message posté sur sa page Facebook, a exprimé sa profonde gratitude à tous les membres de son équipe, qui ont contribué à la propulser sur le toit du monde.

"Pour réussir et se dépasser, une famille forte et des amis fidèles sont incontestablement un atout. Vous avez tous été témoins de l'excellent travail de communication réalisé depuis ma candidature à Miss Côte d’Ivoire … J’ai eu la chance d’être bien encadrée, jours et nuits, par ma Mère et par des personnes de bonne volonté, jeunes, dynamiques et passionnées comme moi ! Avec professionnalisme et abnégation, elles ont réussi à sublimer et à orchestrer mes publications. Avec la collaboration et les conseils avisés du COMICI, nous avons pu terminer cette aventure en beauté. C’est une bénédiction de Dieu ! J'exprime ma profonde gratitude à chaque membre de cette " Strategy Team Olivia " pour avoir fait le chemin avec moi. Aidez-moi à leur dire merci pour leur dévouement, leur temps qu’il m’accordait sans compter et leur talent mis à ma disposition de façon volontaire‘’, a écrit Olivia Yacé.

Pour finir, la Miss Côte d’Ivoire 2021 a présenté individuellement tous les membres de son staff. Notamment, Yolande Yacé, la manager, David Coulibaly, Directeur artistique, Justine Diouf, Chargée de communication, Georges Kouassi, Coach-rédacteur, Souleymane Djibrilla, Community manager, Said Mhamad et Seibou Traore, photographes, Brice N’Guessan, réalisateur vidéo et son assistant Mamadou Niang.