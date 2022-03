Niger : Le gouvernement rapatrie 530 mendiants nigériens du Sénégal

Les autorités du Niger ont rapatrié plus de 500 Nigériens qui pratiquaient la mendicité dans les rues du Sénégal. Tidjani Idrissa Abdoulkadri, le porte-parole du gouvernement, a donné les raisons d’une telle décision.

Niger : Pourquoi 530 Nigériens ont été rapatriés du Niger

Ce sont au total 530 Nigériens qui ont été rapatriés du Sénégal par le gouvernement du Niger dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 mars 2022. "L’image de notre pays est traînée dans la boue, c'est pourquoi le gouvernement veut prendre ce phénomène à bras-le-corps", a laissé entendre Hamadou Adamou Souley, le ministre nigérien de l’Intérieur.

Tout est parti d’un reportage montrant plusieurs ressortissants du Niger en situation de mendicité au Sénégal. "Le gouvernement de la République du Niger a appris avec stupéfaction la présence dans les rues de Dakar au Sénégal de plusieurs centaines de ressortissants Nigériens s'adonnant à la mendicité", a dit Tidjani Idrissa Abdoulkadri dans un communiqué.

Pour le porte-parole du gouvernement, "il s'agit d'un trafic illicite de migrants et de la traite de personnes organisés par des groupes criminels en direction de certains pays voisins, et même au-delà". Quant au ministre de l’Intérieur, il est convaincu que "ce n'est pas la misère qui est à la base (de ce phénomène) mais des réseaux mafieux organisés qui procèdent à la traite et au trafic de ces êtres humains".

Il est important de rappeler que les autorités nigériennes ont pris la décision de rapatriement à la suite d’une réunion de crise à laquelle a pris part le chef de l’État, Mohamed Bazoum au lendemain de l’interpellation de femmes et enfants Nigériens par la police du Sénégal.