Emma Lohoues en couple avec Safarel Obiang (?): Des confidences

Une photo de Safarel Obiang, en compagnie de la belle Emma Lohoues, suscite présentement de nombreuses interrogations sur les réseaux sociaux.

Que se passe-t-il entre Emma Lohoues et Safarel Obiang ?

En janvier 2020, l'artiste Coupé-décalé, Safarel Obiang, dévoilait un concept qu'il a intitulé ''Shaka Zulu''. Un concept qui, selon l'artiste, a été pensé dans l'objectif d'inciter ses fans au travail acharné.

''Shaka Zulu était un vaillant guerrier sud-africain qui ne reculait devant rien. Alors à travers ce nouveau concept, je veux dire à la jeunesse africaine de ne pas reculer devant les difficultés, de ne jamais se décourager, de se battre dans l'honnêteté et dans l'intégrité afin de pouvoir atteindre leurs objectifs...'', a soutenu Le Coup de poing de Jésus.

Quelques semaines après la sortie officielle de la chanson, le Safking a dévoilé également le clip. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Primud d'or 2019 aura séduit plus d'un avec le clip vidéo du concept Shaka Zulu.

On se croirait en plein 18ème siècle dans le royaume Zulu en Afrique du Sud. A côté de cela, s'est ajouté également l'impeccable qualité des images. Parmi les personnes ayant été séduites par le dernier clip de Safarel Obiang, se trouvait la belle et ravissante actrice ivoirienne, Emma Lohoues, qui n'a pas pu s'empêcher d'exprimer son émotion après avoir visionné le clip.

''J’en ai vu des clips, mais celui-là m’a bluffée. Clip impeccable! J’adore. Bravo mon fils", a-t-elle écrit sur sa page Facebook. Un peu plus d'un an plus tard, Emma Lohoues et ''son fils'' Safarel Obiang se sont rapprochés davantage, comme le témoigne une photo postée sur la page Facebook de l'artiste Coupé-décalé, dans laquelle on aperçoit nos deux célébrités entrelacées.

'' Je t'aime mon amour'', a écrit Safarel Obiang, suscitant de nombreuses interrogations sur la toile.