Journée nationale des femmes de médias en Côte d'Ivoire

Abidjan accueille le 31 mars les femmes journalistes lors de la première Journée Nationale des Femmes de Médias et dans les Médias (JNFM22).

Repenser la place des femmes dans les médias et combattre les stéréotypes liés au genre

Le rôle des médias dans la formation de l’opinion publique démocratique montre qu’ils peuvent et doivent participer à la réduction des inégalités liées aux stéréotypes basées sur le genre. Ils doivent amplifier le pluralisme dans la sphère publique en donnant, de manière équitable, la parole aux femmes et aux hommes.

Il existe cependant un réel décalage entre la place et l’image des femmes de médias et leur poids démographique et politique (pour la présidentielle de 2010 en Côte d’Ivoire, les femmes représentaient 52% de l’électorat). Les médias seraient-ils sexistes parce que la réalité l’est ? Si oui, les médias doivent-ils se contenter d’être le reflet de la société ?

Les professionnels des médias doivent accepter leur responsabilité collective en tant que « quatrième pouvoir », participer à (re)mettre en question les conventions et les codes sociaux qui semblent aller de soi et participer à les réécrire. Il s’agit donc de « repenser les pratiques journalistiques et de combattre les stéréotypes liés au genre », c’est pour cela que nous parlons d’un « Nouvel Ordre Médiatique ».

Cette première édition de la Journée nationale des Femmes de Médias et dans les Médias (JNFM22), est organisée par le Réseau des Femmes journalistes, des professionnelles de la communication (ReFJPCI) et l’Organisation des Femmes Reporters Photographes de Côte d’Ivoire (OFREP-CI), en partenariat avec le Fonds de Développement, de Soutien de la Presse (FSDP).

Cette journée verra également la participation effective de partenaires, engagés dans l'appui aux genres et aux médias, dont l’UNESCO. La Cheffe du Bureau de l’UNESCO, à Abidjan, Madame Anne LEMAISTRE prononcera la conférence inaugurale qui se tiendra le 31 mars 2022 à ISTC-Polytechnique, l’Institut Polytechnique des Sciences et Techniques de la Communication.

La Journée Nationale des Femmes de Médias et dans les Médias pour l’émergence d’un « Nouvel Ordre Médiatique »

Cette première édition est placée sous la Co-présidence de la Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Madame Nassénébé TOURE et de Monsieur Amadou COULIBALY, (Ministre de la Communication, Médias et Francophonie) ; Madame Françoise REMARCK, Présidente du Conseil d’Administration de Canal + Côte d’Ivoire et de A+Ivoire en est la Marraine.

La conférencière principale sera Madame Anne LEMAISTRE, Cheffe du Bureau UNESCO - Abidjan.

Cette journée sera précédée le 30 mars 2022, de séquences de formations de journalistes et de professionnels de la communication autour des thèmes « leadership des femmes des médias », « genre et contenus médiatiques » et « photojournalisme et images de la femme ».

La JNFM22 se veut un espace d’échanges et de réflexion sur cette réalité, souvent occultée : la faible représentativité des femmes dans l’espace médiatique en général, et ivoirien en particulier. Les femmes comptent à peine pour 20% des 959 professionnels référencés par la Commission paritaire d’attribution de la carte de journaliste professionnel et de professionnel de la communication (CIJP) en 2022 ; elles souffrent aussi d’une faible représentation aux postes de décisions dans les rédactions et institutions médiatiques. Ce qui ne leur permet pas d’impacter significativement la qualité et la quantité des informations consacrées au genre.

Au programme :

Une exposition photos en hommage aux pionnières des médias et de la communication ;

La remise des Prix du concours de photographies :

Des panels présidés par les femmes en position de leadership dans les médias et la communication ;

Le lancement du prix Rosine DIODAN pour la promotion du genre dans les contenus médiatiques dont la marraine est Madame Denise ÉPOTÉ, Directrice marketing de TV5 Monde et Présidente du Conseil d’administration de TV5 Monde USA et de TV5 Monde Amérique Latine.

La mise en place de l’Observatoire Genre et Médias (OGM)

Les puissances organisatrices de la Journée Nationale des Femmes de Médias et dans les Médias

Le ReFJPCI présidé par S.M. Agnès Kraidy, fédère les femmes de médias, journalistes et professionnelles de la communication dans une perspective de transformation de la société par une présence plus impactant des médias sur les champs des questions portant sur la place et l’image de la femme dans les contenus, institutions médiatiques et la société.

Présidée par Victorine Kadja Diekouehi, l’organisation des femmes reporters photographes de Côte d’Ivoire (L’OFREPCI), est née en 2013 à l’initiative des femmes actives reporters photographes exerçant dans les médias et institutions de Côte d’Ivoire. Elle a pour missions entre autres, d’assurer la promotion de la solidarité au sein de la corporation des femmes, de permettre l’éducation de la population à la culture de la paix, au civisme, à la citoyenneté et la démocratie à travers la photographie.

Le Fonds de Soutien et de Développement de la Presse (FSDP), est un établissement public national dirigé par Madame Bernise N’Guessan, placé sous la tutelle du Ministère en charge de la Communication et du Ministère en charge de l’Economie.

Informations complémentaires sur la Journée Nationale des Femmes de Médias et dans les Médias

JNFM22, 31 mars 2022

ISTC-Polytechnique - Abidjan

00225 07 07 22 56 58

00225 07 08 50 34 12