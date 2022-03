Cameroun: Eto’o fait vider de l'hôtel les maîtresses des Lions indomptables

Enorme scandale dans les rangs des Lions indomptables, avant le match retour Algérie vs Cameroun prévu ce mardi 29 mars 2022 au stade Chahid Mustapha-Tchaker de Blida dans le cadre du match retour des barrages de la Coupe du monde 2022.

Des joueurs du Cameroun font loger leurs copines dans leur hôtel de stage avant la confrontation avec l'Algérie

Des Lions Indomptables dans de sales draps. La Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), dirigée par Samuel Eto'o, est confrontée à une vraie irresponsabilité de certains joueurs en ce moment.

Eto'o est arrivé dimanche à Alger, devançant la sélection camerounaise qui devrait arriver dans les prochaines heures. Mais avant son départ pour l'Algérie, le nouveau patron du football a fait entendre sa voix en faisant un sordide ménage dans l'hôtel qui abritait les joueurs camerounais pour le stage avant le match Algérie - Cameroun.

En effet, on apprend de notre confrère Marc Chouamo de Canal 2 international, que les filles ont été logées avant le début du stage. On aurait cru à une blague vu l’importance de ce match comptant pour la qualification à la Coupe du monde Qatar 2022. Que non.

Parmi les Lions indomptables convoqués pour affronter les Fennecs d’Algérie, il y en a qui ont logé des filles dans leur camp de base qui est l’hôtel Best Western. La fédération camerounaise de football (Fecafoot) mise au courant de cet état de choses, a immédiatement réagi.

«Certains lions indomptables ont logé des filles dans leur camp de base (hôtel Best Western SoahoDlaAirport) avant le début du stage. Informés ces derniers jours, les dirigeants de la Fecafoot, ont pris le taureau par les cornes pour assainir les lieux», a écrit notre confrère journaliste sportif Marc Chouamo.

Des internautes avouent ne pas comprendre ce comportement des Lions qui ont ramené des filles dans leur camp de base alors qu’ils maîtrisent parfaitement l’enjeu du match contre le Fennecs d’Algérie. Celui qui le remportera, aura son ticket pour prendre part à la Coupe du monde qui va se jouer au Qatar cette année.

Le Président de la Fecafoot a rapidement devancé les poulains de Rigobert Song à Alger dimanche 27 mars pour préparer leur arrivée. Samuel Eto’o a été accueilli par un membre du Bureau fédéral, Monsieur Rachid Oukali, représentant du Président de la FAF, Monsieur Charaf-Eddine Amara.

La rencontre Algérie - Cameroun de ce mardi aura un goût de revanche pour les Lions indomptables battus à l’aller par les Fennecs. Chose qui ne semble pas être facile car les protégés de Djamel Belmadi ont eu une participation calamiteuse à la CAN (Coupe d'Afrique des nations) qui s'est déroulée au pays de Samuel Eto'o du 9 janvier au 6 février 2022.

En effet, les champions en titre ont été prématurément sortis de la compétition par les Éléphants de Côte d'Ivoire après une lourde défaite (1-3).