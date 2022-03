Abidjan : Le DG de la CNPS distingué meilleur manager de l’émergence

Le patron de la Caisse nationale de la prévoyance sociale (CNPS), Charles Kouassi vient d'être honoré par le Conseil international des managers africains (CIMA) qui a distingué des personnalités du monde économiques, le 26 mars 2022 dernier à Abidjan.

Charles Kouassi réconnaissant du Conseil d’administration de la CNPS

Le directeur général de la CNPS, Charles Kouassi, a été distingué, samedi en qualité de meilleur manager de l’émergence, lors d’un dîner gala organisé à Abidjan Plateau.

Il a reçu le prix à la clôture de la 36ème édition du Forum économique de l’Afrique gagnante du Conseil international des managers africains (CIMA) où des personnalités économiques de l’Afrique gagnante-manager de l’émergence ont été primées.

« Je suis très heureux de ce prix. Je le dédie à toutes les entités qui ont contribué au succès de la CNPS. En premier, l’Etat de Côte d’Ivoire avec en tête, le président de la République, Alassane Ouattara. Je remercie aussi le Conseil d’administration de la CNPS qui nous a toujours soutenus dans les projets que nous faisons», a commenté M. Kouassi.

Le DG de la CNPS a salué l’esprit d’équipe et l’environnement qui prévaut au sein de l’institution. « Pour atteindre l’excellence, il faut prendre le temps de résoudre et de surmonter les difficultés qui arrivent dans la vie de l’entreprise et former une équipe. On ne gagne pas seul. On gagne dans une équipe où il y a un bon esprit. Le management est une question d’équipe. C’est aussi un environnement propice à l’état des choses », a-t-il déclaré.

Aussi, le récipiendaire a-t-il salué l’ensemble des réformes entreprises qui font la fierté de la CNPS et qui ont certainement pesé dans le choix porté sur lui. « Nous avons fait des réformes depuis 2012 et c’est grâce à ces réformes que nous avons pu atteindre ce stade de performance. Il y a eu deux grandes réformes: une réforme de la retraite qui a changé de modèle économique et une réforme 2019 qui s’étend la sécurité sociale aux travailleurs indépendants. Tout cela a été décidé par le gouvernement et entériné par l’Assemblée nationale », a rappelé Charles Kouassi, en présence du ministre-gouverneur du District autonome de la Vallée du Bandama, Jean-Claude Kouassi.

Le Conseil international des managers africains a organisé le symposium de la 36ème édition du forum économique de l’Afrique gagnante du 25 au 26 mars 2022 à Abidjan.

Selon son président, Sidi Abd Allah Sy, la Côte d’Ivoire a été choisie pour abriter cet évènement dans le but de rendre hommage au leadership du Président Ouattara sur toutes les questions économiques qui interpellent le continent africain.

Porté sur les fonts baptismaux le 13 mars 1986, le Club des managers africains qui est devenu par la suite le Conseil international des managers africains est un cadre de réflexion et de partenariat pour participer à l’édification d’une Afrique forte et gagnante.