Musique: Venom le cascadeur se retire définitivement du Coupé-décalé

Le chanteur Coupé décalé, Venom le cascadeur, a décidé de chanter désormais pour le Seigneur Jésus-Christ.

La nouvelle a enflammé la toile dans la soirée du lundi 28 mars 2022. Dans une vidéo postée sur Facebook, l'artiste Coupé-décalé, Venom le cascadeur, annonce à ses fans et aux internautes sa décision de mettre fin à son aventure dans le Coupé décalé, et de mettre désormais son talent au service de Dieu.

'' Je viens faire cette vidéo pour vous annoncer à vous mes fans et ceux qui aiment Venom, que le Coupé-décalé s'arrête là pour moi. C'est fini pour moi. J'ai décidé de chanter pour le Seigneur, j'ai décidé de mettre mon don au service de l'évangélisation. C'est-à-dire de chanter pour le Seigneur Jésus'', a-t-il laissé entendre.

Une nouvelle qui a suscité de nombreuses réactions dont celles de certains collègues de l'artiste, tels que Carina Style, Mike Alabi, Imilo le chanceux, qui l'ont encouragé sur cette nouvelle voie.

A travers cette décision, Venom le cascadeur vient s'ajouter à la liste des artistes Coupé-décalé qui ont décidé de se mettre au service de l'église. Il s'agit de Vetcho Lolas, mais surtout de Claire Bahi qui a tourné définitivement le dos au Coupé décalé, peu après le décès de Dj Arafat.

Elle s'est même donné pour mission d'evangiler ses anciens collègues du Coupé-décalé. ''Bientôt, mes frères que sont Kerozen, Kedjevara, Bebi Philip, Vetcho Lolas et aussi Debordo Leekunfa viendront me rejoindre. Je parle avec eux régulièrement. Je leur dis à chaque fois de quitter le milieu où ils sont et de venir servir le Seigneur. Ils me disent qu’ils vont venir bientôt; ils m'ont assuré que ça va se faire. Je les attends'', a-t-elle fait savoir sur Vibe radio.